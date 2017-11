Au cœur des Rouges : derby... ou pas derby face à Troyes ?

"Venez tous au stade, on compte sur vous pour ce derby", c'est le message martelé par le DFCO sur les réseaux sociaux avant cette rencontre importantissime ce samedi soir, à Gaston-Gérard, face à l'ESTAC. Mais l'emploi du mot derby interpelle un peu les supporters dijonnais.

D'abord, pour ceux qui ne s'intéressent que très peu au foot, il s'agit de s'entendre sur la définition du mot derby. Un derby c'est une confrontation entre deux équipes, souvent géographiquement proches - même s'il y a des exceptions -, deux équipes que l'on qualifie souvent de meilleures ennemies. Cela donne des matches tendus, extrêmement passionnés. Des exemples de derbys très connus ? Lyon - Saint-Etienne, Lille - Lens, Bastia - Ajaccio.

DFCO - Troyes, derby, ou pas ?

Pour Amaury sur Twitter, non, en utilisant ce mot de derby, le club est "à côté de la plaque. 190 kilomètres qui séparent les deux villes, j’appelle pas du tout cela un derby. Et il n’y aucune ferveur lors des DFCO-ESTAC."

Et puis on a Coco, Corentin, qui lui répond : "à l'époque de la Ligue 2, l'ESTAC c'était le rival le plus proche pour le DFCO." Et lui il l'assure, il en a fait des DFCO-Troyes en tribunes, et ce sont bien "des matches tendus." Donc pour Coco, pas de doutes, on a bien affaire à un derby du championnat de Ligue 1.

Patrice Carteron et un couteau sont dans un vestiaire...

Notre gardien du DFCO, Baptiste Reynet s'est fendu d'une petite anecdote ce weekend. Invité de l'émission le Vestiaire chez nos confrères de SFR Sport, il a raconté une petite histoire, vécue dans le vestiaire dijonnais, à l'époque de la montée en Ligue 1. le coach était alors Patrice Carteron, et ce dernier avait manifestement des méthodes bien à lui pour motiver ses joueurs avant un grand match.

Des souvenirs, des grands moments. les joueurs en connaissent tous pas mal dans leur carrière. Tiens d'ailleurs c'est quoi le meilleur souvenir de Naïm Sliti, le milieu de terrain du DFCO ? Réponse :

Naim sliti qui a ajouté un autre grand souvenir à son palmarès ce weekend puisqu'il s'est qualifié pour la prochaine coupe du monde avec la Tunisie ..

