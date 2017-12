On se met en mode Ligue 1 ce jeudi, avec un adversaire pas facile à battre samedi à Gaston-Gérard. Cet adversaire, il aime la bière, la fricadelle et les moules-frites. Il a l'air sympa comme ça, mais en réalité cela risque d'être compliqué d'affronter Lille, une équipe en plein renouveau.

Vous avez dit crise à Lille ?

Ne leur parlez pas de crise aux Lillois, ils ont déjà tout vécu cette saison : ils ont beau être derrière Dijon au classement, ils ont connu une grosse crise interne, avec des résultats catastrophiques suivis du licenciement de leur entraîneur argentin Marcelo Bielsa.

Le classement de Ligue 1 au soir de la 17ème journée. Prochaine journée : OL-OM... pic.twitter.com/i0O2PAijYT — Inside Gones (@InsideGones) December 10, 2017

Mais regardez ce qui se passe depuis quelques semaines : victoire à Lyon (2-1), victoire face à Toulouse (1-0). Alors certes, ils ont perdu face au PSG le weekend dernier, il ont aussi été éliminés au tris aux buts ce mercredi soir en coupe de la ligue par Nice, mais clairement, les Nordistes ont retrouvé de la cohésion sur le terrain, et ce au plus mauvais moment pour les Dijonnais.

Xeka interdit de match

D'ailleurs à cette occasion ce sera le grand retour de la fameuse "clause de contrat". Souvenez-vous, en début de saison on évoquait le cas de Wesley Saïd, fraîchement débarqué à Dijon. Il n'avait pas pu jouer face à son ancien club Rennes, en vertu d'une clause de contrat. Eh bien ce sera pareil ce samedi pour le Portugais Xeka. Prêté par Lille, il ne pourra pas affronter son club. Cela commence à faire beaucoup, et comme le DFCO en plus a tendance à se fournir beaucoup à Lille ces dernières saisons, si ça continue on ira bientôt jouer là-bas avec les jeunes du centre de formation.

Clause de contrat : Xeka (@DFCO_Officiel ) ne pourra pas jouer contre Lillehttps://t.co/5CRj9rhWyvpic.twitter.com/AIIbTbtG3n — Le Bien Public (@Lebienpublic) December 6, 2017

En tout cas dans les tribunes il y aura du monde, on l'espère. Il y aura au moins Pierrette, sans doute l'une des plus ferventes supportrices du DFCO. Et ce depuis bien longtemps déjà... Notre Pierrette, elle a confié à Guillaume Pierre le nom de ses chouchous dans l'équipe dijonnaise.

Pierrette et ses chouchous du DFCO Copier

DFCO Féminin : Grenoble en vue pour les 32e de finale de la coupe de France

Un dernier mot de foot féminin : sachez que les filles du DFCO joueront de leur côté le premier tour de la coupe de France dimanche, face à Nivolet. Et qu'en cas de victoire, elles affronteront Grenoble, leur dauphin au classement de la D2, équipe qu'elles avaient battue (1-0) il y a quelques semaines à domicile.