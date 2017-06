Au cœur des Rouges : des nouvelles du calendrier de reprise du DFCO

Deux stages, des matches amicaux, les Dijonnais vont reprendre fin juin et monteront en puissance jusqu'au 5 août, date de la reprise du championnat à Marseille.

On le sait, le premier match officiel en Ligue 1 ce sera le 5 août au stade Vélodrome. Avant cela donc, les hommes d'Olivier Dall'Oglio reprendront du service dès la semaine prochaine, mercredi 28 juin pour être précis, avant un stage en altitude, à Tignes, du 3 au 8 juillet. Pas bête, ils iront chercher la fraîcheur ; un autre stage aura lieu au Chambon-sur-Lignon du 18 au 22 juillet.

Des matches amicaux déjà prévus

Le premier ce sera face à Nancy, relégué en Ligue 2 au bout du suspense la saison dernière. Rencontre prévue le 8 juillet. Il y aura également Sochaux, et Saint-Etienne, entre autres. Et puis on terminera face au promu strasbourgeois le 29 juillet, une petite semaine donc avant la reprise du championnat.

Olivier Delcourt fait le point

Le président du DFCO fait un point sur l'intersaison du club, interview à lire dans les colonnes du BIen Public ce mercredi matin. Olivier Delcourt nous apprend d'abord que la situation financière du club est parfaitement saine, le rendez-vous avec la Direction Nationale du Contrôle de Gestion "s'est très bien passé" dit-il. Le présidnet s'arrête également sur le cas Baptiste Reynet, courtisé on le sait par le club de Montpellier : "Je l’entends (...) Mais il lui reste trois ans de contrat à Dijon (...) Il n’est pas question de le brader. Je ne vais pas m’en séparer comme ça".

Centre de formation, épisode 3

L'objectif de la formation, c'est évidemment de faire grimper des jeunes jusqu'au niveau professionnel. Et justement plusieurs d'entre eux ont déjà pu participer à des entraînements avec le groupe pro, explique Sébastien Degrange, Monsieur formation au DFCO.

Sébastien Degrange sur les objectifs du centre de formation Copier

Allez pour terminer je vous signale ce post du milieu de terrain Mehdi Abeid .. que l'on annonçait potentiellement sur le départ cet été. Eh bien sur Instagram, il publie une photo de lui avec le maillot dijonnais et cette légende.. Hâte de commencer la nouvelle saison.. ce qui voudrait dire qu'il reste.. mais on garde le conditionnel..

