Vous le savez peut-être, le milieu de terrain de 23 ans est actuellement prêté par le club de Lille au DFCO, sans option d'achat, un détail important puisque cela signifie qu'à la fin de la saison, quoi qu'il arrive, il repartira dans le Nord manger de la fricadelle. Mais apparemment notre ami Xeka a déjà des envies de départ.

- L'Equipe

Pour l'instant, Olivier Delcourt et Olivier Dall'Oglio ont dit non, reste à voir s'ils se montreront aussi fermes jusqu'à la fin du mercato.

Xeka, le "boulard" ?

En tout cas ce départ, ou plutôt ces envies de départ, font réagir les fans dijonnais sur les réseaux sociaux. C'est Livio, en l'occurrence, qui se montre le plus loquace sur le sujet. Le plus sévère aussi à l'encontre de Xeka : "je ne l'aime pas", dit-il, "au niveau de l'état d'esprit c'est un joueur qui a le boulard", comprenez qu'il a le melon, et sportivement Livio estime que Dijon peut largement se maintenir sans lui, ce ne serait pas dramatique qu'il parte.

S'il part c'est que c'est une bonne chose car cela signifierait sans doute que le DFCO ou/et lui-même estime(nt) que c'est ce qu'il faut. Son état d'esprit ne fait pas toujours l'unanimité ici — Livio (@EleKoptes) December 28, 2017

Non mais c'est surtout niveau état d'esprit, il a le boulard, je n'aime pas ça. Son potentiel honnêtement je m'en fous, dans tous les cas c'est un prêt sans OA donc au pire dans 5 mois il n'est plus là — Livio (@EleKoptes) December 28, 2017

Kwon, cible de clubs allemands et anglais

Il fallait s'y attendre, les performances du Sud-coréen Kwon Chang-Hoon ne passent pas inaperçues en Europe. Toujours selon l'Equipe, les clubs allemands de Hambourg et Fribourg, et même des clubs anglais le suivent de très près, même s'il est très improbable que Dijon le laisse partir dès le mois de janvier.

#DFCO#Mercato L'Équipe :

- Kwon suivi par Hamburg, Friburg et des clubs anglais mais pas de départ cet hiver à priori

- Le Havre intéressé par Bahamboula

- Des clubs suisses intéressés par Rüfli

- Nancy, Los Angeles G, des clubs polonais et russes intéressés par Lang (en prêt) — Livio (@EleKoptes) December 28, 2017

2018 : quelles bonnes résolutions pour le DFCO ?

Bon et sinon on approche du passage à 2018, c'est un peu l'heure des bonnes résolutions non ? Si, et pour l'occasion on a demandé à un supporter dijonnais, Antoine, de nous dire quelles pourraient êtres les bonnes résolutions du DFCO pour cette nouvelle année. Voici sa réponse.

Copier

Un dernier mot pour vous dire que le groupe pro va reprendre l'entraînement aujourd'hui à 15h30 au stade des Poussots, après quelques jours de repos bien mérités. Le prohcain match c'est face à strasbourg en coupe de France dans 8 jours.