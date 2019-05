Au cœur des Rouges : des rouges en Bleu ?

Une première historique

Le cœur des rouges bat très fort ce jeudi matin : Il bat très fort, pour nos deux candidates à la sélection en équipe de France pour le mondial qui démarre le 7 juin prochain en France. Elise Bussaglia et Kenza Dali, pensionnaires du DFCO, vont d'abord assister à une première : l'annonce de la sélection en direct dans le JT de 20h de TF1, comme Didier Deschamps il y a un an. Sauf qu'à la place du sélectionneur, il y aura une sélectionneuse, Corine Diacre, qui a dû faire des choix forts avant la compétition.

Corinne Diacre communiquera le jeudi 2 mai sur TF1 dans "LE 20H LE MAG" la liste des 23 Bleues retenues pour la Coupe du Monde Féminine qui se déroulera en France (7 juin-7 juillet) 🇫🇷 🙌 #FiersdetreBleuespic.twitter.com/EtwMISohHE — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) April 15, 2019

Du sûr... et du moins sûr pour les Dijonnaises

Elise Bussaglia a toutes les chances de figurer parmi les 23 sélectionnées, elle est quasiment indiscutable, elle a l’expérience du haut niveau, l'expérience de l'équipe de France aussi avec 186 matches sous le maillot bleu et déjà deux coupes du monde derrière elle. Son apport, sur le terrain et en dehors, est incontournable.

On croise les doigts pour Elise Bussaglia, @GaetaneThiney et @MarionTorrent. Allez les filles !!! https://t.co/uQuKTOQHHr — champagnefm (@champagnefm) May 1, 2019

C'est un beaucoup plus indécis concernant Kenza Dali. Certes la milieu de terrain est régulièrement sélectionnée depuis deux ans, mais la concurrence à son poste est importante, et surtout elle a été blessée assez longuement en cette fin de saison au genou, elle n'a rejoué qu'une fois à la mi-avril avec le DFCO. Pas sûr que cela suffise pour être prête dans un mois, aux yeux de Corine Diacre. On croise les doigts pour elle quand même.

Ophélie Cuynet : "un stade mythique ? Liverpool !"

Question ce matin à notre attaquante du DFCO Ophélie Cuynet : quel est pour elle le stade le plus mythique, à part Gaston-Gérard à DIjon bien sûr ? La réponse est à chercher en Angleterre.

Liverpool, et le fameux chant des supporters des Reds, "You'll Never Walk Alone". Pour qui a déjà assisté à ce spectacle, ça met des frissons...