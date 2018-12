DFCO, au cœur des Rouges - Des supporters très remontés après le match nul à Toulouse

Malgré une équipe toulousaine réduite et deux buts d'abord marqués par le DFCO, les Rouges n'ont pas réussi à faire mieux qu'un match nul 2-2 dimanche soir face au DFCO. Les supporters sont en colère sur internet.

Dijon, France

Le match avait pourtant bien démarré pour les Rouges. Avec deux buts marqués par Nayef Aguerd et Mehdi Abeid et une équipe toulousaine réduite à 10 joueurs après un carton rouge distribué à Baptiste Reynet. Pourtant la rencontre s'est soldée par un match nul 2-2 et les joueurs du DFCO sont 17e du classement. La contre-performance de l'équipe agace les supporters qui réagissent sur internet.

Catastrophique, cela dure depuis août ce n'est plus un accident.... Président @odelcourt26 ou êtes vous ? On ne vous entends pas ? C'est bien d'être dans un club familial mais un peu de nerf bordel on coule — baptiste (@bat5779) December 2, 2018

#TFCDFCO plus aucun espoir de maintient en @Ligue1Conforama la saison prochaine... Plus de niveau cette année pas capable de garder un score et de gagner c'est gonflant @DFCO_Officiel 👌😕😒 — Jaiz' D9 ⭐⭐ (@Jezaie) December 2, 2018

Il est ou notre @DFCO_Officiel des dernières années 🤔? — JT11🇨🇻 (@lbmc21) December 2, 2018

Honteux le résultat mais où sont passés nos joueurs depuis fin août? ils ont disparu du championnat où sont-ils parti chercher une pizza chez @dominos? — LeonSurfeur (@LeOnDsUrFeUr) December 2, 2018

Vous me croyez si je vous dis que j'ai plus honte après ce match qu'après le 8-0 au Parc l'an dernier ?#TFCDFCO — Gus21 (@Gus21DFCO) December 2, 2018

Tellement décevant et franchement grosse pensée pour les personnes qui se sont déplacés pour voir une purge pareil. Vous ne les méritez pas! #TFCDFCO#absentdepuisfinaout — LeonSurfeur (@LeOnDsUrFeUr) December 2, 2018

Les Rouges vont devoir se ressaisir très vite, puisque le prochain match c'est mercredi à domicile face à Guingamp qui est lanterne rouge.