Au Coeur des Rouges : deux nouvelles recrues au DFCO !

La fin du mercato a réservé des surprises au DFCO. Le président du club, Olivier Delcourt, a attendu les dernières heures pour annoncer l'arrivée de deux nouveaux joueurs à Dijon.

La grosse nouvelle du jour au DFCO, c'est l'arrivée d'un papy et on espère qu'il fera de la bonne résistance face aux équipes adverses. Le défenseur central Papy Djilobodji portera les couleurs du DFCO en Ligue 1 cette saison. Le joueur de Sunderland, âgé de 28 ans, est prêté à Dijon sans option d'achat. Le président Olivier Delcourt a officialisé sa venue quelques heures seulement avant la fin du mercato.

DjiLobodji est un joueur athlétique d'un mètre 93 pour 82 kg. Il a porté les couleurs de Moissy-Cramayel en banlieue parisienne, de Nantes, de Chelsea, et du Werder Brême avant d'être transféré à Sunderland à l'été 2016 où il a joué 18 matchs de Premier League.

Une nouvelle recrue peut en cacher une autre.

La dernière journée du mercato s'est terminée par une surprise : l'annonce de l'arrivée du milieu de terrain relayeur et international espoir portugais Xeka. C'est un joueur de 22 ans. Il est prêté par Lille où il a disputé treize matches de Ligue 1 et inscrit un but.

Une arrivée saluée en deux mots sur twitter

Xeka qui a été formé à Valence en Espagne et révélé à Braga au Portugal. C'est "un joli coup" dont se félicite Olivier Delcourt : « très heureux de l’arrivée de ce jeune talent portugais, promis à un bel avenir". Ce jeudi était une belle journée pour le président du DFCO parce que ces arrivées, et notamment celle de Papy Djilobdji, vont permettre de pallier la grave blessure de Wesley Lautoa en début de saison à Marseille.

