Il n'y a plus aucune place disponible pour la rencontre de ce samedi à Gaston-Gérard entre le DFCO et l'Olympique de Marseille. Aucune ? C'est sans compter sur France Bleu Bourgogne...

Ce n'est pas une surprise, mais sachez que le match entre le DFCO et l'Olympique de Marseille se jouera donc à guichets fermés samedi à Gaston-Gérard, l'expression consacrée pour dire qu'il n'y a plus aucune place en vente.

Alors aucune, ce n'est pas totalement vrai : si l'on en croit les médias locaux sur les réseaux sociaux, tout le monde possède les deux dernières places à vous faire gagner d'ici vendredi.

RDV demain 7h30-9h, Réveil Campus, sur le 92.2 : on vous fait gagner les deux dernières places pour @DFCO_Officiel - @OM_Officiel, ce samedi à 17h au stade Gaston Gérard.https://t.co/0ccLeL2QPV via @DFCO_Officiel — Radio Dijon Campus (@campusdijon) March 28, 2018

Les amis ! On est sur la dernière ligne droite pour tenter de repartir avec les derniers billets pour ce match fou ⚽📣🍀



DFCO - Dijon Football Côte D'Or / Olympique de Marseille https://t.co/FB8jMpn7Bh — VirginRadioBourgogne (@VRBOURGOGNE) March 28, 2018

France Bleu Bourgogne, the place to be pour aller voir DFCO - OM

Bon, ce que l'on vous conseille les amis, c'est plutôt de rester chez nous, à France Bleu Bourgogne. Pourquoi ? Parce que c'est mieux, d'abord, et aussi parce que chez nous, on n'a pas "deux" places à vous faire gagner, ni même quatre ou six places à vous faire gagner. Non, mesdames et messieurs, on a DIX places rien que pour vous. Et quelque chose nous dit que vous pourrez jouer et appeler notre standard entre maintenant, et samedi matin pour les remporter. Soyez très attentifs !

Fred Sammaritano l'anglais

Tiens ce matin on donne la parole à Fred Sammaritano, le milieu de terrain dijonnais. Alors certes, il se prépare pour la réception de Marseille, mais cela ne l'empêche pas durant son temps libre de s'intéresser aux autres championnats européens. Question à ce propos : dans quel grand championnat il aimerait jouer Fred ?

Les joueurs du DFCO qui ont fait un détour parles Grésilles mercredi

Toute la semaine, différentes équipes "des quartiers", comme on les appelle, se retrouvent dans les gymnases de la ville pour s'affronter dans le cadre des rencontres interquartiers. Le club est partenaire de l'événement, c'est important d'aller aussi au contact de cette jeunesse. Alors Julio Tavares et Romain Amalfitano on joué les gardiens de but lors d'un match au quartier Mansart, et puis de leur côté Fouad Chafik et Vincent Rufli ont donc fait un détour par les Grésilles, pour aller taper le ballon avec les petits du Grésilles FC.

Félicitations Benjamin Jeannot !

On envoie tous nos vœux de bonheur à Benjamin Jeannot. L'attaquant de 26 ans du DFCO est désormais jeune marié, c'est ce qu'on apprend via le compte Twitter de la société qui a réalisé les photos de la cérémonie. On ne va pas trop rentrer dans les détails parce qu'on n'est pas dans un magazine people, mais avec sa femme Marine ils ont choisi la maison Philippe le Bon pour leur réception. On leur souhaite encore une fois pleins de bonnes choses pour la suite.