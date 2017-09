Au cœur des Rouges : DFCO - PSG, des heureux et des déçus

On fait la queue comme tout le monde ce matin dans au cœur des Rouges. Une queue interminable, comme celle que l'on a vue mardi devant la nouvelle boutique-billetterie DFCO Store, sous la tribune Caisse d'Epargne du stade Gaston-Gérard. Il y en avait partout, jusqu'au CHU, sur 500 mètres !

Des supporters venus en masse dès 5h30 du matin ce mardi pour obtenir l'un des précieux sésames pour le 14 octobre prochain, un billet pour aller voir PSG - Dijon. Et cette fois ça y est, la rencontre affiche complet, il ne reste plus aucune place.

Le match #DFCO - #PSG affiche complet en seulement quelques heures... On aurait pu organiser 3 autres #DFCOPSG... Désolé pour les déçus pic.twitter.com/NekqItcopl — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) September 19, 2017

Déception.... voire colère des supporters

Au grand dam de nombreux fans sur Twitter, tous très frustrés voire en colère, certains pointant même "l'incompétence", quand ce n'est pas la "politique lamentable" du club. Pourquoi ? Parce que mardi, seuls les abonnés avaient droit à leurs places, jusqu'à cinq billets par personne.

jss deg y'a pu de place dfco psg.... — Em✨ (@emiliechrls) September 20, 2017

Déçu que le @DFCO_Officiel ait vendu toutes les places de #DFCOPSG aux abonnés. Et pour les supporters qui n'ont pas les moyens de l'être ? — Charles Perrin (@Charles_Prn) September 19, 2017

Et forcément, le bonheur des uns fait le malheur des autres. La vente prévue ce mercredi pour les non-abonnés n'aura pas lieu, cela donne donc pas mal d'échanges tendus sur les réseaux sociaux, entre les abonnés et les autres, les premiers reprochant aux seconds de ne vouloir se déplacer que pour les gros matches. En tout cas, on sera bien à guichets fermés avec 16.000 spectateurs. Ce n'est pas tous les jours que ça arrive.

Du grand n importe quoi !! 5 places pour les abonnés. Vive le marché noir.Aucune vente pour le grand public! Lamentable — Bouchot Aurelien (@aurelienbouchot) September 19, 2017

Remplir Gaston-Gérard, l'objectif affiché du club pour tous les matches

Attirer les supporters dans le stade, fidéliser, multiplier les rencontres à guichets fermés, c'est le boulot de Nicolas Scamtamburlo, le responsable du DFCO Store. Et son objectif c'est d'y parvenir y compris en dehors des grosses affiches de la Ligue 1.

Remplir le stade Gaston-Gérard, l'objectif de Nicolas Scamtamburlo Copier

La prochaine rencontre à Gaston-Gérard face à Strasbourg

Un match très important, mais un petit match, comme on dit. et la questino qui fâche c'est le compte "tous derrière le DFCO" qui la pose sur Twitter : "remplir un Stade en 3 heures contre le PSG, d'accord. Mais dans 2 semaines contre Strasbourg on sera combien au Stade ?" Bonne question.