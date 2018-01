Ce ne sont jamais de très bonnes nouvelles. L'ancien attaquant du DFCO Loïs Diony, auteur d'une belle saison l'année dernière avec les Rouges, va quitter Saint-Etienne, déjà, info de nos confrères du Bien Public.

Il devrait être prêté à Bristol en Angleterre, club de Premiership, c'est-à-dire de Division 2. Loïs Diony incapable de s'imposer chez les Verts vous l'aurez compris, il a très peu joué et encore moins marqué. Gros échec pour lui, donc, on lui souhaite de rebondir.

Imaginez Diony signe à Bristol il pourront jamais diffuser son gif rigolo comme il marque jamais 😭 https://t.co/pV6PWx9UWl — Grand Barboton (@GrandBarboton) January 22, 2018

Ce qui n'est pas le cas de tout le monde sur les réseaux sociaux visiblement.. "Quand on dit que certains footballeurs n'ont rien dans le citron, quel gâchis !" réagit Olivier.

Quand on dit que certains footballeur n'ont rien dans le citron !!! Allé hop en ligue 2 anglaise et on entendra plus parler.. quel gâchis alors qu'il a fait les beaux jours de dijon et grâce à lui le maintien.. — thery olivier (@OlivierThery) January 23, 2018

la pique envoyée par un supporter . Là-bas, ils ne pourront jamais célébrer ses buts "puisqu'il ne marque jamais", autre commentaire d'un fan stéphanois.

La réponse de Sammaritano Estelle Denis

Et preuve que les choses peuvent très vite s'envenimer sur Twitter, ce mardi matin on reparle du message de la journaliste Estelle Denis, un peu taquin envers le DFCO. On rappelle le contexte : c'est un tweet écrit en plein match entre Lyon et le Paris-Saint-Germain dimanche soir. "Lyon, c'est pas Dijon", voilà ce que poste la journaliste de la chaîne l'Equipe, copieusement critiquée, quand ce n'est pas insultée pour s'être moquée d'un petit club.

Lyon c’est pas Dijon ! #OLPSG — Estelle Denis (@DenisEstelle) January 21, 2018

Franchement, on vous épargne le niveau des réactions c'est affligeant. Finalement la meilleure réponse elle est venue du joueur dijonnais Fred Sammaritano : "vous n'êtes pas non plus Anne-Laure Bonnet", référence à la journaliste sportive qui officie pour sa part chez beIN sport, la chaîne concurrente.

A Gaston-Gérard par tous les temps

Et sinon le prochain match pour le DFCO, c'est vendredi soir. Il va falloir reprendre les bonnes vieilles habitudes et s'imposer à domicile. Face à une équipe du stade rennais en forme, actuellement 8e au classement de la Ligue 1 et qui reste sur deux succès d'affilée. Et on espère qu'il y aura un peu moins de pluie pour cette rencontre à Gaston-Gérard, même si même si, quand on est supporter, on est prêt à braver tous les temps, à l'image d'Annie, qui accompagne sa copine Pierrette à tous les matches. Pour elle, il suffit d'être bien équipée.

Allez un dernier mot de la semaine d'entraînement des joueurs dijonnais séances ce mardi matin, mercredi matin, et jeudi matin à 10h au stade des Poussot, avant, donc, ce match de Ligue 1 vendredi soir à 20h45.