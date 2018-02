Le DFCO réussit plutôt bien face au stade Malherbe de Caen à domicile. Il serait bien inspiré de poursuivre sur cette lancée ce samedi soir, histoire de passer devant au classement et de se rapprocher un peu plus encore du maintien en Ligue 1.

A deux jours d'un affrontement capital face au DFCO, le stade Malherbe de Caen commence à faire ses comptes. Nos prochains adversaires à Gaston-Gérard ont repris les statistiques entre nos deux clubs, et ils font pas leurs malins nos amis normands !

En sept rencontres en professionnel, ils n'ont gagné que deux fois à Dijon, et surtout les deux dernières en Ligue 1 se sont terminées par une victoire du DFCO 2 buts à 0. Autant vous dire que les Caennais n'arrivent pas en terrain conquis, et ils le savent, comme ils savent d'ailleurs que la soirée s'annonce fraîche. L'an dernier, on avait joué sous la neige, cette fois on nous prévoit du -3 degrés, un temps beaucoup plus dijonnais que normand, forcément.

Bonjour les z'amis, bientôt notre @SMCaen affronte le @DFCO_Officiel , un pronostic pour ce match crucial ? — Remy Verpoutre (@G50Remy) February 21, 2018

On rappelle également qu'au match aller en tout début de championnat, c'est Caen qui l'avait emporté 2 buts à 1. Depuis, les deux équipes ont pris des chemins différents pour finalement se retrouver au même nombre de points au classrment, 32 précisément. Ce serait donc très bien d'en profiter pour leur passer devant.

Un match placé sous le signe du jeu et des nouvelles technologies

Et en marge de cette rencontre, le club nous prépare un gros événement. Vous le savez le DFCO essaie toujours de fidéliser le public autour du club, et tous les événements un peu novateurs, décalés, sont bons pour cela. Pendant deux heures avant le match samedi, vous pourrez donc profiter du DFCO Geek Day. On en a parlé ici même en début de semaine, l'idée c'est c'est de proposer tout un tas d'animations autour du jeu et des nouvelles technologies.

Il jouera à quel poste ? 🙂 — Majid Oukacha (@MajidOukacha) February 21, 2018

On aura donc une quarantaine de stands éparpillés autour du stade, où vous pourrez jouer à des jeux d'arcade, vous essayer à la réalité virtuelle, et même rencontrer le robot Nao pour une séance de Taï Chi. Si, si, on vous assure, c'est Aurélien Gaudriot de le communication qui nous explique.

Et pour profiter pleinement de ce DFCO Geek Day et du match face à Caen, il y a même un jeu concours sur les réseaux sociaux, avec en plus de ça salon privatif et buffet campagnard. Il n'y aura que cinq gagnants, alors profitez-en !