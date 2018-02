Le DFCO dans l'actu malgré lui

Ce mardi soir avaient lieu les premières rencontres des 8e de finale de la coupe de France de foot, avec notamment un certain Sochaux - Paris-Saint-Germain, qui s'est conclu par une défaite 4 buts à 1 pour nos voisins francs-comtois. Or ce 4-1, il semble suffire au bonheur des supporters sochaliens. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils n'ont pas été humiliés comme le DFCO, vous vous en souvenez, 8-0 au parc des Princes c'était il n'y a pas si longtemps. "Ouf, on s'est pas pris la honte comme le DFCO, merci Sochaux", voilà le commentaire de Jean sur Twitter.

Srx même si je suis pr Sochaux le rouge est injustifié car robinet accroche le short de Thomas Meunier avan la sortie de trapp 🙃 ouf on sais pas pris la honte comme @DFCO_Officiel merci @FCSM_officiel 🤞🏻 — BKZ ! (@jean_25YTB) February 6, 2018

Et puis Dijon au cœur des débats aussi à Auxerre. L'AJA humiliée à domicile par les amateurs des Herbiers, toujours en coupe de France : défaite 3 à 0. Cette fois, c'est un supporter dijonnais qui allume la première mèche : l'AJ Auxerre, dit Alban, "c'est vraiment un club de m..."

Auxerre mais quel club de merde 😂 — Le T (@AlbanHSeven) February 6, 2018

Réaction de Tatane supporter icaunais : au moins Auxerre a gagné le championnat, des coupes, le club est connu partout en Europe. Pendant ce temps là, Dijon n'a rien fait ! Oui, confesse Alban... sauf que le DFCO n'existe que depuis 20 ans;.

Le DFCO est un club beaucoup plus récent et faut arrêter de vivre dans le passé 😉 — Le T (@AlbanHSeven) February 6, 2018

Bref, vous le constatez, même quand le DFCO ne joue pas, on parle du DFCO partout, pas toujours en bien c'est vrai, mais au moins on est dans l'actu !

L'OGC Nice, prochaine cible dijonnaise à Gaston-Gérard

Côté sportif, c'est le match à venir face à Nice samedi soir : 25e journée de championnat, et si vous allez au stade, on vous conseille de prévoir les chauffrettes, les gants, les écharpes, etc... ça va cailler sévère. Au passage, on remercie le personnel, les hôtesses et hôtes d'accueil qui se mettent en quatre pour nous accueillir dans les meilleures conditions. A l'image d'Alix, 21 ans, qui se protège du froid comme elle peut.

Ce match, ce sera donc la 100e du DFCO en Ligue 1. Et à cette occasion, le club lance un grand concours photo, avec un maillot collector à gagner. Un concours de selfies, plus précisément. Il vous suffit pour participer de vous prendre en photo, vous et/ou votre famille, et de partager votre tête sur Twitter ou Instagram avec le hashtag #DFCO100. Un tirage au sort sera effectué après la rencontre.

Bauthéac, toujours Dijonnais de cœur

Le DFCO qui à l'occasion de cet anniversaire poursuit sa rétrospective sur les réseaux sociaux, avec les plus beaux buts marqués par le club dans l'élite. Ce mardi, c'était au tour d'Eric Bauthéac, buteur magnifique sur coup france face à Ajaccio en octobre 2011. Et même si l'intéressé évolue désormais loin de la France, en Australie, cela ne l'a pas empêché d'envoyer une pensée à son ancien club. Du coup on l'embrasse aussi !