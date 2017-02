Au cœur des Rouges : éliminé de la coupe de France, le DFCO se tourne vers le PSG

Les Dijonnais se sont inclinés mardi soir au stade Matmut-Atlantique de Bordeaux. Les Girondins l'emportent deux buts grâce à un but dans le temps additionnel.

Au cœur brisé des Rouges …

Pas de miracle mardi soir pour le DFCO en 16e de finale de la coupe de France. Défaite 2 buts à 1 face à Bordeaux. Pas de miracle, mais des regrets : menés au score dès la 53e minute au stade Matmut-Atlantique, on pensait que les Dijonnais avaient fait le plus dur en revenant au score grâce à Loïs Diony à la 83e. Mais une fois de plus, le temps additionnel a été fatal et le couperet est tombé à la 92e, et le but de la victoire de Gaëtan Laborde.

"On aurait aimé pousser les Girondins un peu plus loin", Olivier Dall’Oglio à l’issue de la rencontre.

Moins magnanimes, les fans dijonnais commencent à s'agacer. "Il serait temps que les joueurs comprennent que les matches durent 95 minutes, et non 90. On aurait 5 points de plus en championnat et on aurait connu les prolongations hier soir", commente rétorque Baudon sur Twitter. Bref, il va falloir bosser sur les derniers instants de nos rencontres.

Notre rituel au dfco c'est de se prendre un but en dernières minutes de jeu et bim on perds — miss you A. (@Iauuu) January 31, 2017

@DFCO_Officiel 2 défaites dans les arrêts de jeu 😤faudra penser à leur mettre une tôle à Gaston Gérard à nos amis girondins 😉 — christophe cote (@nadchris21) January 31, 2017

Objectif maintien

Cela dit, l'objectif majeur du DFCO cette année, c'est bien de rester en Ligue 1. Et c’est ce que rappellent à juste titre plusieurs fans sur les réseaux sociaux. D’ailleurs il y a ceux comme JM ou Sylvain qui se tournent déjà vers samedi, et la rencontre à domicile face au PSG.

DFCO-PSG, c’est donc samedi à 20h, avec une nouveauté dans les travées de Gaston-Gérard : l’ouverture partielle de la nouvelle tribune, ce qui va porter la jauge à 13.000 spectateurs et nous donner une ambiance de cinglés, à guichets fermés évidemment. Que du bonheur pour le président du DFCO Olivier Delcourt.

Olivier Delcourt le président du DFCO sur la nouvelle tribune de Gaston-Gérard Partager le son sur : Copier

Bon pour bien jouer ce match, il faut quand même se préparer. D’où l’entraînement prévu dès ce mercredi matin 11h au stade des Poussots. Précisons au passage que le milieu de terrain Jordan Lotiès est sorti blessé mardi soir à Bordeaux, touché au genou.

22' Loties fauche Kamano, coup franc dangereux pour Bordeaux ... dégagé par Rivière. #FCGBDFCO #CDF — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) January 31, 2017