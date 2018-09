Dijon, France

Angers a "enfin" lancé sa saison en remportant ses trois premiers points face à Lille (1-0) le 1er septembre dernier. Le DFCO enregistrait, le même jour, un coup d'arrêt à une série de trois victoires depuis le début de la saison. C'était face à Caen. Angers est actuellement 18eme.

Angers est confiant

Sur leur page Facebook, les Angevins se montrent assez confiants puisqu'ils accompagnent leur programme de la semaine d'une petite phrase : "Objectif Dijon" avec un émoticône représentant un bras au muscle tout gonflé !

Gonflé, le Dijon Show l'est encore plus !

Et il faut reconnaître qu'il ne manque pas d'humour non plus, car il publie en "avant première mondiale", la Une de nos confrères du journal "l'Equipe" de dimanche prochain. "Une" qui annonce la victoire du DFCO. On connait en plus déjà le score : 2 buts à 1 pour Dijon... et même l'auteur présumé de ces deux buts... C'est Yohann Gourcuff...

L'affaire des matchs truqués

Evidemment, tout cela n'est que fictif. On pourrait même croiser les doigts pour que ce ne soit pas tout à fait le scénario de la soirée, sinon on pourrait croire que le match est truqué. Et à ce propos, le jugement est tombé dans l'affaire des soupçons d'arrangement en Ligue 2, en 2014, une affaire dans laquelle des soupçons pesaient sur un match entre Dijon et Nîmes. Mais les gardois avaient perdu donc, il n'y a pas eu de suites pour Dijon.

Sept hommes, dont deux anciens présidents de club, ont été condamnés jeudi à Paris à des peines allant de huit mois avec sursis à 18 mois de prison ferme. Parmi les principaux prévenus, les anciens propriétaires du Nîmes-Olympique, Jean-Marc Conrad, ex-président du club, et Serge Kasparian, alors actionnaire principal, ont été condamnés à trois ans dont 18 mois avec sursis et 50.000 euros d'amende, les peines les plus importantes. Ils ont été reconnus coupables d'avoir cherché à arranger le score de plusieurs matches de la fin de saison 2013-2014 afin d'éviter une relégation en National du club qu'ils venaient de reprendre, aidés par un patron de club amateur. Cet intermédiaire, Franck Toutoundjian, a été condamné à deux ans dont un ferme, et 5.000 euros d'amende.

L'effectif dijonnais face à Angers

Olivier Dall'Oglio, l'entraîneur dijonnais, disposera de tout son effectif, hormis Florent Balmont (reprise) et Chang-hoon Kwon (rééducation). L'international belge Laurent Ciman, recruté à la fin du mercato à Los Angeles FC, est qualifié. Il devrait débuter sous ses nouvelles couleurs samedi.

Alors on évoquait, Yohann Gourcuff que le Dijon show imagine inscrire deux buts ce samedi soir, et bien, il y en une supportrice du DFCO qui serait ravie. Elle s'appelle Marie et Yohann Gourcuff, c'est son chouchou !

Yohann Gourcuff © Maxppp - Louis QUESNOT

Et les filles ?

L'équipe du DFCO féminin en division 1 accueille le FC Metz demain. La milieu de terrain Tatiana Solanet parle de cette rencontre dans une vidéo.