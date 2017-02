Au cœur des Rouges : en Lorraine, le DFCO peut se rapprocher (un peu) du maintien

En cas de victoire face au FC Metz ce mercredi (19h), les Dijonnais pourraient se retrouver à la 11 place de la Ligue 1.

Calculs d'apothicaire

C'est juste une réflexion comme ça, rien de bien scientifique, mais avant son match de ce mercredi soir face au FC Metz, le DFCO est 16e de la Ligue 1 avec 24 points. Or, le maintien en ligue 1 se joue généralement autour de 40 points. Reste donc 16 points à obtenir en 15 matches.

Dans un championnat serré, le DFCO peut frapper fort à Metz... #Actualité #nouvelles https://t.co/SUGlWz13Xv — Nouvelle Dijon (@NouvellesDijon) February 8, 2017

Les Dijonnais seraient donc bien inspirés de commencer par une victoire en terres messines. Non seulement parce que le FC Metz est juste derrière au classement, mais aussi, comme le relève Momo sur Twitter, parce que mardi soir, Montpellier et Caen ont perdu. En cas de victoire, le DFCO pourrait passer devant tout ce beau monde, à la 11e place, avec 27 points et en ligne de mire déjà le match face à Caen samedi soir à Gaston-Gérard.

Bref, à la fin de la semaine et 6 points de plus dans la besace, le DFCO pourrait être très, très bien engagé pour rester dans l'élite.

Le seul problème finalement, ce sont les adversaires

Le FC Metz, c'est une équipe qui va plutôt bien en ce moment : elle reste sur un succès de prestige face à Marseille, et surtout elle n'a plus perdu à domicile depuis la fin octobre. Voilà qui donne une idée de la tache qui attend les joueurs d'Olivier Dall'Oglio.

Voilà qui nous amène aux nouvelles recrues dijonnaises

Pour la première fois le sud-coréen Chang Hoon Kwon sera sur la feuille de match ce mercredi, ce ne sera pas le cas en revancehe du Tunisien Ousama Haddadi. Et en attendant de voir ce que vont donner les nouveaux arrivés du mercato, Philippe Renaud a demandé à Sébastien Larcier comment fonctionne la cellule de recrutement qu'il dirige.

Côté statistique, avantage FC Metz

Ssur les 16 dernières rencontres entre les deux équipes, les Lorrains se sont imposés 8 fois, contre 5 pour les Dijonnais. Rappelons qu'au match aller à Gaston Gérard, elles s'étaient quittées sur un nul 0-0.