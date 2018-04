Malgré les deux défaites infligées à Dijon en championnat cette saison, les relations sont au beau fixe entre les deux clubs et leurs supporters. Jeudi soir, l'OM s'est qualifié pour les demi-finale de la Ligue Europa, et c'est le DFCO qui a été le premier à les féliciter.

Il y a comme un truc qui se passe entre les supporters dijonnais et les supporters marseillais. Il y a de l'affection, on pourrait même dire qu'il y a de l'amour entre Dijon et Marseille.

L'OM jouait ce jeudi soir son quart de finale retour de la Ligue Europa. Match complètement dingue, dans une ambiance complètement dingue au stade Vélodrome, avec au final un score de baby-foot, cinq buts à deux pour Marseille, qui se retrouve en demi-finales de la petite coupe d'Europe.

Echanges de bons sentiments

Petit tweet du DFCO pour commencer cette chaude soirée : "ça donne envie de la découvrir cette Ligue Europa.. Chapeau l'OM." Et il n'en fallait pas plus pour déclencher un déferlement d'amour de la part des fans marseillais, avec des pouces en l'air, des cœurs dans tous les sens, des émoticônes qui ont les joues qui rougissent.

On vous kiffe les dijonnais !!! — Benjamin (@__b1jam1) April 13, 2018

Exemple avec Bangs : "merci Dijon, on espère vous voir l'année prochaine en Ligue 1 pour d'autre matches passionnants". On a également Famous, qui nous dit, "moi je pense que le DFCO va bientôt y participer à cette coupe d'Europe, le club le mérite, un club qui joue toujours au football quel que soit l'adversaire.". En même temps cher Famous, si on se mettait à jouer à la pétanque, on aurait du mal à se maintenir !

Vous méritez vraiment votre place en L1 la famille. BRAVOOO — DZmafia13 (@FennecOM_) April 12, 2018

Merci Dijon !!! Merci on espère vous voir l’année pro en ligue 1 pour d’autre passionnant match 😍😍 — Dimitri Payet ⚪️Ⓜ️ (@Bangss_OM) April 12, 2018

Supporters marseillais qui n'ont pas oublié non plus de garder les pieds sur terre : ils savent que dès ce weekend, c'est le retour du championnat, et que l'Olympique lyonnais leur est passé devant au classement. Tiny s'en souvient et demande juste un petit service au DFCO : "battez Lyon" la semaine prochaine s'il vous plaît ! On va voir ce qu'on peut faire.

Moi je sent que le DFCO va très prochainement y participer, le club le mérite, un club qui joue toujours au football malgré l'adversaire — FamousDi10 (@FamousDi10) April 12, 2018

Battez Lyon pour nous !!! — Tiny (@tinytoons13) April 12, 2018

Fatigue cumulée

La difficulté en ce moment pour les Dijonnais, c'est de composer avec les blessures. Avant de penser à Lyon, il va d'abord falloir se frotter aux Canaris nantais samedi soir. Alors sur le papier, une chouette contre un canari, il n'y a pas match, mais en réalité ça devrait être compliqué : Julio Tavares, Wesley Lautoa absents quatre à cinq semaines tous les deux, Mehdi Abeid pas encore remis.

Olivier Dall'Oglio avant @FCNantes - #DFCO : "Je ressens de la fatigue, mais c'est logique... c'est là où il faut être fort. D'autres joueurs plus frais peuvent aussi émerger."#FCNDFCO#Ligue1Conforamapic.twitter.com/d3RPFmFzM0 — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) April 12, 2018

"Il y a de la fatigue, clairement, en cette fin de saison, mais c'est logique, c'est là où il faut être fort. D'autres joueurs plus frais peuvent aussi émerger." Voilà le discours positif de coach Dall'Oglio vendredi en conférence de presse d'avant match. Nous on a demandé au milieu de terrain Jordan Marié de nous donner son sentiment.

Le site internet du DFCO fait peau neuve

Une dernière info avant de nous quitter, pour vous signaler simplement que le site internet du DFCO fait peau neuve, tout comme l'application pour smartphone du club. Changements effectifs d'ici mercredi prochain, le 18 avril.