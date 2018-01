On est déjà à J-1 du parc des Princes. C'est là-bas, à Pari,s que le DFCO va passer 90 minutes compliquées ce mercredi soir. Face à l'ogre parisien, face à ses stars à 200 millions d'euros, face au leader incontesté de cette ligue 1. Mais pas de panique !, tout va bien, c'est un match comme les autres, il va falloir l'aborder simplement avec un peu plus de concentration, parole du coach Olivier Dall'Oglio. Le Gardois pas franchement certain que ce soit la bonne occasion de se relancer pour son équipe.

Voilà PSG - DFCO c'est ce mercredi soir à 21h et ce sera à suivre évidemment sur francebleu.fr. En attendant le Brésilien Neymar s'amuse avec ses coéquipiers.

Nous n'avons pas peurhttps://t.co/fVAn60BHby — Made in DFCO (@MadeinDFCO) January 15, 2018

Tony Chapron suspendu

Sinon on n'a pas encore fini de parler du geste incroyable de Tony Chapron. L'arbitre de la rencontre entre Nantes et le PSG justement, dimanche soir. Bousculé involontairement par le joueur nantais Diego Carlos, il a tenté de lui mettre un coup de pied, avant de l'expulser. Scandale dans le monde du foot, #ChapronRouge sur les réseaux sociaux. Ce lundi, Tony Chapron a été suspendu jusqu'à nouvel ordre, et a présenté ses excuses pour ce geste inapproprié.

#L1 Tony #Chapron, l'arbitre-tacleur suspendu jusqu'à nouvel ordre, évoque un "geste maladroit", "inapproprié" et présente ses "excuses" au joueur de Nantes impliqué, Carlos Diego, #AFP. pic.twitter.com/QTcQpX2cAj — AFP Sports (@AFPSport) January 15, 2018

L'ancien Dijonnais Eric Carrière était aux commentaires pour nos confrères de Canal + lors de la rencontre, il est passé à France Bleu Bourgogne pour en parler, et il se montre assez compréhensif envers Tony Chapron.

Bahamboula direction la Corse

Un nouveau départ à signaler dans l'effectif dijonnais dans ce mercato d'hiver. Le milieu de terrain Dylan Bahamboula quitte le DFCO, direction la Corse du sud et le Gazélec d'Ajaccio. A 22 ans, le Congolais va donc tenter de lancer définitivement sa carrière en Ligue 2, après une saison et demi de galère à Dijon, où il n'a joué que quatre matches cette saison. on lui souhaite bonne chance pour la suite.