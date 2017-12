AU cœur des Rouges : face à Bordeaux pour le "Vitico"

Le DFCO accueille ce vendredi soir les Girondins de Bordeaux, pour un derby du vin très attendu, et qui pourrait permettre aux Dijonnais de se remettre la tête à l'endroit, après la défaite amère de mardi soir à Amiens.

Le "Vitico", c'est petit nom qu'on a donné à cette rencontre entre Dijon et Bordeaux, le derby du vin qui a lieu ce vendredi soir à 20h45 au stade Gaston-Gérard. Alors côté breuvage, l'impartialité journalistique nous commande de dire qu'il y a de la qualité des deux côtés - avec avantage à la subtilité bourguignonne quand même.

Deux équipes qui se craignent

Sur le terrain aussi, les deux équipes sont assez proches au classement même si les Girondins, 10e de la Ligue 1, ont fait un bond en avant mardi en s'imposant trois à zéro contre Saint-Etienne. "C'est une belle équipe, un beau défi qui attend les Dijonnais" estime Olivier Dall'Oglio.

Comment les hommes d’Olivier Dall’Oglio auront digéré les efforts consentis contre #Toulouse et à #Amiens ?



La réponse en 📽️dans la conf' de presse du coach ➡️ https://t.co/vSlz8KoXA5#DFCOFCGB#DFCOpic.twitter.com/7LaZj82EE2 — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) November 30, 2017

Leur coach Jocelyn Gourvennec s'attend à un match ouvert, face à une équipe du DFCO dont il dit qu'elle a aujourd'hui l'expérience du haut niveau, une équipe qui attaque, qui se livre. il s'attend donc à un match intéressant, mais loin d'être simple.

Jocelyn Gourvennec avant #DFCOFCGB : « @DFCO_Officiel est une équipe joueuse qui a maintenant l’expérience de la @Ligue1Conforama. Elle est dangereuse, elle attaque, se livre. Ce ne sera pas un match fermé. » — FCGirondins Bordeaux (@girondins) November 30, 2017

Sliti toujours blessé

Côté effectif dijonnais, un seul absent à noter, et il est important. Le meneur de jeu Naïm Sliti est toujours un peu juste, il pourrait revenir la semaine prochaine à Guingamp. C'est donc sans doute Frédéric Sammaritano qui sera sur le terrain pour le remplacer.

Au cœur des Bleus

Cela ne vous aura sans doute pas échappé si vous êtes fan de foot. C'est ce vendredi également que l'équipe de France connaîtra son groupe pour la coupe du monde 2018 en Russie. Le tirage au sort aura lieu au Kremlin à Moscou, et ce sera à suivre évidemment ici même. En attendant, forcément, cela intéresse les joueurs français, mais aussi, les Tunisiens Oussama Haddadi et Naim Sliti, le Marocain Fouad Chafik, et puis le Sud-Coréen Kwon, tous qualifiés avec leur pays pour le mondial. Quant à Olivier Dall'Oglio, il prévoit également d'être devant sa télé.

Olivier Dall'Oglio prédit une victoire des Bleus en finale face au Brésil Copier

Le DFCO fait son Calendrier de l'Avent

Allez on termine avec un événement qui va nous amener jusqu'à Noël. le DFCO lance son calendrier de l'Avent, 10.000 euros de cadeaux sont à gagner d'ici le 25 décembre, et pour cela il vous suffit entre guillemets de retweeter les messages du club sur Twitter, en laissant un mot sympa au passage pour nos p'tits Rouges.