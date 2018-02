Après la claque reçue à Monaco (4-0), nos Rouges ont mis les barbelés mardi soir lors de leur match en retard à Troyes (0-0), avant la réception du stade Malherbe de Caen ce samedi soir.

Il n'y a pas que l'@OM_Officiel qui va Droit au But ! 😁



On espère un nouveau festival offensif du #DFCO samedi !!!💪✌#DFCOSMC@Ligue1Conforamahttps://t.co/QwLPwBaedO — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) February 22, 2018

La gestion des bobos, un boulot pour Dall'Oglio

Rien d'insurmontable évidemment pour des professionnels, même si ces mini-marathons peuvent laisser des traces sur les organismes. C'est surtout au coach Olivier Dall'Oglio de gérer l'état physique de ses joueurs d'un match à l'autre, et ce n'est pas toujours évident.

Alors la liste des joueurs dispos pour cette rencontre, les blessés, les suspendus, on la connaîtra ce vendredi avec la conférence de presse d'avant-match.

Caen, une équipe capable de tout

En attendant, on continue à s'intéresser à notre adversaire de cette 27e journée de Ligue 1. Le stade Malherbe de Caen, 12e avec 32 points tout comme le DFCO. C'est une équipe solide défensivement, avec seulement 30 buts encaissés, mais beaucoup moins efficace offensivement, elle n'a marqué que 20 fois contre 36 pour Dijon. Les Normands sont en fait capables de tout dans ce championnat : du meilleur face à Bordeaux par exemple où ils sont allés s'imposer deux à zéro récemment, et du pire, avec cette défaite à domicile face à Lille (1-0). Globalement, ils réussissent en tout cas pas mal à l'extérieur où ils ont déjà gagné trois fois - une seule pour Dijon -, grâce à leur duo offensif Ronny Rodelin et Ivan Santini : à eux deux, ils ont marqué 13 buts cette saison.

Dijon, c'est en Côte-d'Or ... ou dans les Côtes-d'Armor ?

Des Normands pas forcément aussi bons sur la géographie apparemment. Souvenez-vous il y a dix jours de ce journaliste de la chaîne Canal + qui plaçait Dijon en Bretagne. Eh bien rebelote : cette fois, c'est le compte Twitter du club caennais qui nous met non pas en Côte-d'or, mais dans les Côtes-d'Armor. Alors ça rime, c'est vrai, mais les Côte-d'Armor, ça reste en Armorique, donc en Bretagne. On va finir par ne plus savoir où on habite si ça continue.

Hommage à une figure de l'association DFCO

Notez qu'il y aura une minute d'applaudissements ce samedi soir avant la rencontre, minute dédiée à un ancien joueur, ancien entraîneur régional et bénévole depuis toujours au sein de l'association DFCO. Bernard Wagner, grande figure du foot à Dijon, . nous a quittés il y a quelques jours à l'âge de 76 ans. Tous ces amis de l'association lui rendront hommage, et tout le public sera invité à en faire autant.