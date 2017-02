Au cœur des rouges : face au FC Metz, interdiction de jouer comme des quiches !

Les Dijonnais (16e) affrontent le FC Metz (17e), concurrent direct pour le maintien lors de la 24e journée de Ligue 1.

Au coeur des Rouges est formel : face à Metz, les Dijonnais n'ont pas le droit de jouer comme des quiches. Ils se déplacent donc mercredi soir en Lorraine, devenue le Grand Est depuis les élections régionales. Match IMPORTANTISSIME comptant pour la 24e journée de ligue 1. Les deux équipes sont à égalité au classement avec 24 points, et au bout du compte en mai prochain, elles seront peut-être à lutte pour rester dans l'élite. Les Dijonnais seraient donc assez inspirés d'aller prendre les trois points le match est à 19h à suivre sur francebleu.fr.

RDV nombreux ce mercredi à 19h00 à Saint-Symphorien pour soutenir les Messins face au DFCO ! ➡️ https://t.co/SWVlKiK2OQ pic.twitter.com/fLiV5QGhKa — FC Metz ☨ (@FCMetz) February 6, 2017

📊📈 Le @FCMetz a inscrit 59% de ses buts sur des CPA* en @Ligue1 cette saison. Il a inscrit son 1er but sur Coup Franc Direct** cette saison pic.twitter.com/joslFjeqj8 — Ligue 1 (@Ligue1) February 6, 2017

Et pour ça le DFCO pourra compter sur Pierre Lees-Melou

Le milieu de terrain, chouchou des fans sur les réseaux sociaux, a été élu joueur du mois de janvier, il a d'ailleurs reçu son trophée lundi. On rappelle qu'il a été indispensable notamment face à Lorient, auteur d'une passe décisive pour Loïs Diony et du but de la victoire dans les arrêts de jeu.

Pierre Lees-Melou, élu joueur du mois de janvier, a reçu son trophée des mains de M. François Blondet (Société Générale) ! #DFCO #Ligue1 pic.twitter.com/45B1Hw16lY — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) February 6, 2017

En attendant ce match face à Metz, Pierre Lees-Melou et le DFCO ont montré de belles choses face au PSG samedi dernier.. Et le PSG a montré aussi quelques failles, avant d'affronter Lille ce soir à 21h.. Ecoutez ce qu'en dit le milieu de terrain parisien Hatem Ben Arfa.

Au coeur DU rouge

Du vin rouge, parce que le tweet de Frédéric Sammaritano n'est pas passé inaperçu. Le milieu de terrain dijonnais amateur de bons breuvages puisqu'il poste une photo avec quelques bouteilles de vin corse, accompagné de ce message : "merci beaucoup à mes amis corses pour ce divin nectar". Et le pire dans cette histoire, c'est que Fred Sammaritano n'a manifestement aucune intention de partager, même avec modération...