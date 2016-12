DFCO - Au cœur des Rouges : face à Toulouse, victoire impérative

Le DFCO affronte ce mercredi soir la redoutable équipe du Toulouse FC à Gaston-Gérard, pour le compte de la 19e journée.

Enfin se montrer à la hauteur des statistiques

C'est donc à 20h50 ce mercredi soir à Gaston-Gérard : la 19e et dernière journée de l'année 2016, et il va falloir gagner face à un adversaire coriace. 8e au classement, le "Téfécé" est beaucoup plus solide que l'an dernier. La faute sans doute en partie à son entraîneur, le très charismatique Pascal Dupraz, grand artisan du maintien toulousain la saison dernière. En conférence de presse mardi, son homologue dijonnais Olivier Dall'Oglio lui a rendu hommage, "ce qu'il a fait l'année dernière est extraordinaire" a-t-il déclaré.

Bon @ToulouseFC c'est quand même un belle équipe depuis la venue de @CoachDupraz .. Bienvenue à eux pour ce match contre le @DFCO_Officiel ! — OlymTeam (@olym_team) December 20, 2016

Abonné aux louanges pour la qualité de son jeu, Dijon mérite de rester en ligue 1 selon la plupart des observateurs. Le problème, c'est que les compliments ne suffisent plus, il faut des points. Et c'est ce qui fait défaut aux Dijonnais, incapables de gagner depuis deux mois et le succès face à Metz (4-2). Ils sont 18e au classement et donc menacés désormais par la relégation.

Dans le groupe dijonnais face à Toulouse, c'est confirmé : il n'y a pas de Frédéric Sammaritano

Le DFCO devra faire sans l'un de ses meilleurs joueurs, blessé à l'épaule et qui ne sera donc pas de la partie, tout comme Jordan Marié et Anthony Belmonte.

Bon rétablissement à @Sammaritano02 @BelmonteAntho et à Jordan Marié ! Revenez-nous en forme ! Et aussi @BalmontFlo et @Marvin__Martin 🔴🔴⚫ — L'année du DFCO (@Gus21DFCO) December 20, 2016

A part ça le football, on l'oublie souvent, peut aussi être solidaire

A l'image de cette initiative du club de supporters dijonnais des Lingon's Boys. Juste avant d'aller faire du bruit ce soir dans les tribunes, ses membres organisent une collecte de jouets et une cagnotte au profit de l'association Croq'diabète. donc si vous avez envie de faire un petit geste sympa, rendez-vous ce mercredi à 19h30 à l'entrée nord du stade Gaston Gérard.

Joyeux anniversaire Loïs Diony !

Le plus prolifique des attaquants Dijonnais, avec déjà 5 buts et 5 passes décisives depuis le début de la saison célébrait ses 24 ans mardi et pour fêter ça, il a apporté des gâteaux pour l'ensemble des joueurs et du staff ! Le coach adjoint Stéphane Jobard s'en lèche encore les babines !