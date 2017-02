Au cœur des Rouges : fin de la partie entre l'OL et le DFCO ?

Les deux clubs s'écharpent par réseaux sociaux interposés depuis la rencontre de dimanche. Mais cette fois, les choses semblent s'apaiser. L'édito d'un supporter dijonnais est venu clore les débats.

© Getty

OL vs DFCO : dernier acte

Dans Au coeur des Rouges, on referme (définitivement ?) la page des bisbilles entre l'Olympique Lyonnais et le DFCO, nées de la rencontre entre les deux formations dimanche dernier. Un penalty critiqué par les Dijonnais, des propos plus condescendants à l'encontre du DFCO de la part du président lyonnais, il fallait un message pour conclure.

Et ce message, il a été adressé à Jean-Michel Aulas par Zone-DFCO, un compte de supporter dijonnais sur Twitter. Message intitulé "Notre réponse à sa majesté Jean-Mchel Aulas".

Notre réponse à sa grande majesté Jean-Michel Aulas suite à ses propos après le match #OLDFCO.#TeamDFCO pic.twitter.com/lzy8brNQ0k — Zone-DFCO (@ZoneDFCO) February 20, 2017

Empereur Palpatine

"Mépris à l'égard des petits clubs", "Mauvaise foi", "hypocrisie", le président le plus détesté sur les réseaux sociaux, qualifié pour l'occasion "d'Empereur Palpatine de la Ligue 1", en prend pour son grade. Le texte a d'ailleurs été partagé 3.500 fois rien que sur Twitter.

la réponse du @DFCO_Officiel a aulas est juste parfaite ! rien a ajouté bravo et merci de remettre aulas a sa place 👍🏼 — Remy Belabbes (@ElChoricito) February 22, 2017

Merci le Gorafi !

Et pour conclure avec un sourire ces trois jours d'échanges d'amabilités, on peut éventuellement se tourner vers le Gorafi. Le site d'information parodique publie un article avec ce titre aussi drôle que sarcastique : "Ligue 1 : un penalty sera désormais accordé à Lyon dès le coup d’envoi des matchs."

Ligue 1 : un penalty sera désormais accordé à Lyon dès le coup d'envoi des matchs https://t.co/qD2Qvl25KL pic.twitter.com/JOqxh0ZSG4 — Gorafi Sports (@GorafiSports) February 21, 2017

En exergue du texte, on peut lire ces (fausses) informations hilarantes : "La décision a été prise par la Ligue de Football Professionnel (LFP) ce matin. Afin de donner une chance aux équipes adverses de revenir au score, le traditionnel penalty offert par les arbitres à l’Olympique Lyonnais ne pourra plus être sifflé en fin de rencontre."

Coté sportif, Caen repasse devant le DFCO au classement

Le stade Malherbe s'est imposé lundi soir face à Nancy 1 à 0 en match en retard de la 21e journée. Les Dijonnais sont 17e de la Ligue 1 avant leur déplacement à Nantes vendredi.

Au fait, il devient quoi Steven Paulle ?

C'était un joueur emblématique du DFCO, pas forcément le plus talentueux, mais en tout cas il renvoyait l'image de certaines valeurs sur lesquelles veut s'appuyer le club. On a demandé à Olivier Dallo'Glio des nouvelles du défenseur, lui qui a passé plusieurs saisons au DFCO.

Olivier Dall'Oglio sur Steven Paulle Partager le son sur : Copier

Monaco - DFCO, même combat en défense ?

Bon et sinon les supporters dijonnais ont pas mal réagi au match de fou entre Manchester City et Monaco hier soir. Oui on le rappelle, rencontre spectaculaire et assez magique pour n'importe quel amateur de foot. 5 buts à 3 pour les Anglais dans ce 8e de finale aller de la ligue des champions. Commentaire de certains dijonnais, "comme l'impression de voir mon DFCO qui joue avec l'attaque de feu et la défense bancale" . Comme quoi cher Jean-Michel Aulas l'auto-dérision chez les supporters, ça existe.