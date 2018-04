Victime d'une rupture du tendon d'Achille samedi face à Marseille, le milieu de terrain du DFCO a été opéré à Lyon mardi. Florent Balmont qui s'est fendu d'un petit post sur Instagram mercredi soir, on le voit sur son canapé avec femme et enfants, le pied strapé et immobilisé évidemment. Et puis il y a ce message qui accompagne la photo : "L’opération s’est bien passée, merci au docteur et à son équipe. Je voulais vous remercier pour tous vos messages, j’ai reçu ces derniers jours énormément de soutien et ça me touche beaucoup. Maintenant il va falloir être patient et revenir sur les terrains la saison prochaine."

Prêt à revenir en septembre prochain

La bonne nouvelle, c'est que Florent Balmont se projette déjà dans l'avenir, et il se voit sur un terrain, pas à la retraite. L'autre bonne nouvelle, ce sont ces dizaines de commentaires hyper sympas, de supporters de toute la France vraiment, pour lui souhaiter de revenir au plus vite, pour le supplier de ne pas arrêter sa carrière là-dessus.

Bon courage à toi, en espérant que tu ne finisses pas ta carrière là-dessus, on te fait confiance pour revenir en grande forme ! #DogueUnJourDogueToujours — Alexandre Marie (@SilentLille) April 4, 2018

Bon rétablissement, en espérant te revoir sur un terrain , un vrai professionnel 👍🏻💪🏻⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ — Ludo caron (@Ludoviccaron3) April 4, 2018

On sent que Florent Balmont, c'est l'une des pointures de la Ligue 1, apprécié autant pour son esprit de guerrier sur le terrain que pour sa longévité au plus haut niveau.

Le DFCO a le niveau pour la Ligue 1, parole de Luc Sonor

En parlant de haut niveau, c'est presque une question rhétorique, mais le DFCO a-t-il sa place dans l'élite ? Question posée à un ancien grand joueur de l'Equipe de France de foot, Luc Sonor : il était à Daix il y a dix jours pour le match de gala au profit de l'association Coup'd pouce.

Toulouse dans le viseur

Dijon qui prépare assidûment son prochain match, ce sera samedi soir à Toulouse. Rencontre importante pour nous, mais déterminante pour les Toulousains, en grande difficulté au classement. Il ssont juste devant la zone rouge et voudront bien sûr gagner pour se donner de l'air.

Les joueurs du DFCO à la Fontaine d'Ouche

Les joueurs du DFCO qui continuent de rencontrer les jeunes amateurs de foot entre deux entraînements. Mercredi, Baptiste Reynet, Naim Sliti et Xeka étaient à la Fontaine d'Ouche pour taper le ballon avec les petits de l'association sportive.