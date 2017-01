Au cœur des Rouges : good bye Yohan Gastien !

Le milieu de terrain défensif quitte officiellement le DFCO pour le stade Brestois.

© Getty

Bon vent Yohan !

Le milieu de terrain défensif du DFCO, pas forcément dans les petits papiers de l'entraîneur Olivier Dall'Oglio, a décidé d'aller tenter sa chance en ligue 2, du côté du stade Brestois : il vient de s'engager pour deux ans et demi. Et s'il a très peu joué cette saison avec Dijon, c'est surtout le bonhomme qui va manquer au groupe. Ainsi Pierre-Lees Melou lui rend hommage sur Twitter :"Bon courage dans ton nouveau projet" dit-il, "tu vas me manquer."

Bon courage dans ton nouveau projet , tu vas me manquer 😢😘 @GastienJohan @SB29 ⚽️ pic.twitter.com/l3Mw7o5yPb — Pierre L-M (@PMelou) January 23, 2017

"Merci Yohan Gastien", ajoute sobrement de son côté le compte Twitter du Dijon Show avec un but splendide en image à l'appui.

@ThomasJobard @GastienJohan Cette frappe totalement OKLM Magnifique ! L'un des plus beau but que j'ai vu quand meme ^^ — Spido39 (@Spido39) January 23, 2017

Bon en même temps, Yohan ne sera pas totalement dépaysé puisque du côté de la pointe bretonne il va retrouver son compère et autre ancien du DFCO, Quentin Bernard.

Retour prématuré pour Mehdi Abeid !

Si on était un peu cyniques, on pourrait se réjouir de l'élimination de l'Algérie en coupe d'Afrique des nations. Les Fennecs ont été tenus en échec lundi soir par le Sénégal (2-2) et sortent donc prématurément de la compétition. Ce qui signifie le retour prématuré de notre cher Mehdi Abeid à Dijon.

Et les twittos s'en réjouissent aussi : "Allez hop, Mehdi Abeid dans le groupe dijonnais samedi c'est parfait", commente Spido. "La bonne nouvelle du soir, c'est que Mehdi rentre à la maison" renchérit Nicolas. On imagine que l'intéressé voit les choses d'un autre œil tout de même.

Allez hop Abeid dans le groupe Samedi c'est parfait ! #DFCO — Spido39 (@Spido39) January 23, 2017

Baptiste Reynet en pleine désintox'

Au DFCO comme ailleurs, les réseaux sociaux font un malheur. On sait par exemple que Baptiste Reynet est un pro de Twitter. Enfin ça, c'était avant. Le gardien Dijonnais a entamé une désintoxication en profondeur !