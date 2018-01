🔥 ANNONCE 🔥

Retrouvez les 4 représentants de @DFCO_Officiel pour la finale du Tournoi d'Hiver #OrangeELigue1 les 20 & 21 janvier :

🎮 Pour Xbox One @Pantalon_xXL et @Vitality_RocKy

🎮 Pour PS4 @Usmakabyle et @Vitality_Brianhttps://t.co/PS3WG1ilOdpic.twitter.com/ECTlofRTCP