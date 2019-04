Au coeur des Rouges : incident de parcours ou sursaut durable ?

39 ans passés, une telle carrière qu'il n'a plus rien à prouver, une rupture du tendon d'Achille il y a moins d'un an...



Et pourtant, @BalmontFlo a toujours la même grinta et vient de sortir un match juste énorme face à l'OL.



Ce mec est un exemple de détermination ! Bravo 👏👏 pic.twitter.com/dIRXBAFczi