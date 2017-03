Au cœur des Rouges : Jordan Marié et le DFCO, pour le meilleur et pour le pire

Le milieu de terrain de 25 ans vient de prolonger son contrat à Dijon jusqu'en 2022, soit vingt-et-un an après sa première licence au club.

© Getty

Jordan Marié, l'ancien du DFCO

Le milieu de terrain dijonnais vient de prolonger son contrat avec le DFCO jusqu'en 2020. On pourrait presque dire qu'il est marié au club d'ailleurs, puisqu’il avait obtenu sa toute première licence à Dijon à l'âge de 10 ans. C'était il y a 15 ans déjà. Depuis, le jeune homme a joué 132 matches professionnels sous le maillot rouge.

Jordan #Marié au @DFCO_Officiel jusqu’en 2020 ! Déjà 15 années de fidélité dans son club formateur, c'est beau ! --> https://t.co/UUqIZbXhfv pic.twitter.com/hsyWUevANW — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) March 29, 2017

Le DFCO prêt à taper sur l'OM

Dans au coeur des Rouges, on se prépare encore et toujours pour le déplacement à Marseille ce samedi à 17h. Et nos Dijonnais sont prêts à en découdre, littéralement. En témoigne cette vidéo postée sur Twitter par Florent Balmont.

On le voit s'essayer à la boxe, carrément, après l'entraînement. Dans on message il interpelle d'ailleurs Tony Yoka et Bilel Latreche, deux stars de la boxe française pour un éventuel défi sur le ring. On ne sait pas vraiment comment lui dire à Florent, mais si tu as des chances, c'est sur une pelouse, pas ailleurs.

Après le foot, je me mets à la boxe ! Prêt pour le défi @TonyYoka et @bilellatreche ? 😜🥊 https://t.co/VYpkkzdLK3 — Florent Balmont (@BalmontFlo) March 29, 2017

Gonflés à bloc

Cet état d'esprit, en tout cas, on le retoruve dnas les propos du défenseur Yunis Abdelhamid. Dans un entretien au site dfco.fr, il promet de "tout donner pour essayer de gêner les Marseillais, de les contrarier au maximum et prendre ces trois points qui nous feraient le plus grand bien".

Les calculs d'apothicaires, on les fera après. Car dans le même temps ce weekend, il y a aura des confrontations importantes entre des équipes en lutte pour le maintien : Bastia-Lille et Lorient-Caen. Une 31e journée potentiellement importante donc pour le DFCO.

Trêve de plaisanteries

En tout cas, ça sent la fin de la trêve pour tout ce beau monde. Deux semaines sans jouer, c'est long, très long pour un footballeur professionnel. Romain Amalfitano le milieu de terrain dijonnais nous explique comment il gère ces périodes un peu particulières.