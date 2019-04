Au cœur des Rouges : joyeux anniversaire le DFCO (?)

Cet anniversaire, c'était hier, lundi 29 avril. Mais après la défaite (1-0) à Caen, on n'avait pas vraiment la tête à ça. D'ailleurs, ce mardi, non plus...

Le DFCO célèbre donc son 21e anniversaire. Vingt-et-un, comme le numéro de la Côte-d'Or, souligne Aurélien sur Twitter, en souhaitant un très joyeux anniversaire à son club de coeur, rejoint par Thomas : "un très bon anniversaire au plus beau club français", dit-il.

Merci Aurélien ! 👍🏻 — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) April 29, 2019

Le DFCO pas dans l'ambiance anniversaire

Mais pour être très honnête, le club non plus n'a pas vraiment la tête à fêter son anniversaire. Il n'y a rien, rien du tout sur le site internet du DFCO ou dans les communications du club sur les réseaux sociaux à propos de ces 21 bougies. Ce que certains supporters s'empressent de voir comme un renoncement de la direction. Message d'Enguerrand sur Twitter : "dites Olivier Delcourt, vous ne pensez pas que les 21 ans d'un club situé justement dans le département 21 et qui se bat pour sa survie dans l'élite du football français valaient un peu mieux que cette absence totale de communication ?"

Dites, @odelcourt26, @o_cloarec, vous ne pensez pas que les 21 ans d'un club situé justement dans le département 21 et qui se bat pour sa survie dans l'élite du football français valaient un peu mieux que cette absence totale de communication ? Avez-vous définitivement renoncé ? — Enguerrand Artaz @Gus21 (@EArtaz_GusXXI) April 29, 2019

Un club pas assez combatif pour la fin de saison ?

De toutes façons, certains ont vraiment le président Delcourt dans le nez depuis quelque temps, et toutes les raisons sont bonnes pour lui taper dessus. Autre exemple : le stade Malherbe de Caen a décidé d'offrir à ses supporters leur déplacement à Guingamp le weekend prochain pour aller soutenir le club dans sa lutte pour le maintien en Ligue 1.

Hey @DFCO_Officiel, t'as vu ! C'est possible ! Quand on veut se maintenir on essaie de tout mettre en œuvre pour. (Et je te parle pas de l'accueil des joueurs : encouragé et favorisé à Caen, limité et entravé à Dijon 🙃) https://t.co/Rk06sPmV6w — Merguez (@ElJulioZer) April 29, 2019

Réaction de Merguez sur son compte twitter : 'Hey DFCO, t'as vu ! C'est possible ! Quand on veut se maintenir on essaie de tout mettre en œuvre pour y arriver." Il y a aussi Hugo qui s'en fait l'écho : "Il y a Caen qui offre le déplacement à ses supporters, et puis il y a nous", dit-il en mettant une photo en lien : une communication du club dijonnais, dans laquelle on nous promet un cadeau estampillé DFCO si on va au magasin Conforama de Quetigny entre vendredi et lundi prochain.