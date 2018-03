C'est donc à lire dans le prochain numéro de France Football. Et autant vous dire que ce n'est pas un chemin tout tracé qui attendait notre Julio. D'abord, il pose ses valises à Nantua, dans le département de l'Ain, avec ses parents, ses trois frères, puis sa sœur. Il a alors six ans. Très vite, il est recruté par le club de Montréal -La-Cluse, puis par Bourg-Péronnas, qui évolue alors au niveau amateur, en CFA2.

Julio est dans le bâtiment depuis toujours en fait, pas étonnant qu'il ait su installer la clim' si facilement au Rhoazon Park ! pic.twitter.com/xXCLeaGDTC — Made in DFCO (@MadeinDFCO) March 20, 2018

Il explique qu'à l'époque, "il fallait bien vivre", il a donc travaillé à l'usine Poralu de Nantua. En fait il posait des "feuilles d'aluminium dans les maisons". Il a aussi filé des coups de main à son frère Ermelindo en maçonnerie. Bref, il était très, très loin d'imaginer un quelconque avenir dans le foot pro, loin d'imaginer qu'il signerait à Dijon en 2012, et qu'il deviendrait le meilleur buteur du club cinq ans plus tard. C'est ce qu'on appelle une belle histoire. Et c'est d'ailleurs ce qui suscite cet attachement des fans du DFCO à ce joueur plutôt discret, qui sait ce que c'est que de bosser vraiment. C'est d'ailleurs ce que disent les internautes admiratifs en commentaire de l'article.

Une trêve internationale pas de tout repos pour certains Dijonnais

Julio Tavares, souvent sélectionné pour jouer avec son pays natal. C'est le cas aussi de Kwon Chang-Hoon pour la Corée du Sud, ou encore d'Oussama Haddadi et Naïm Sliti pour la Tunisie, ils vont tous jouer vendredi et mardi prochain en match amical de préparation en vue de la coupe du monde. Quant à Fouad Chafik le Marocain, il n'a pas été retenu par son sélectionneur, mais il rêve d'une qualification pour les huitièmes de finale du Mondial en Russie dans trois mois. ce sera très compliqué pour le Maroc, opposé au Portugal, à l'Espagne et à l'Iran.

Copier

Besoin de changer d'air

Sinon les amis, il va falloir profiter de voir Baptiste Reynet porter le maillot du DFCO. Parce que la saison prochaine cette fois, il ne sera plus là. C'est une quasi-certitude.

Mardi soir, il était l'invité de nos confrères de SFR Sports, et il l'a confirmé : "Honnêtement oui, j'ai besoin de changer d'air", dit-il. "De pouvoir découvrir autre chose, quelque chose de cohérent, en France ou à l'étranger, de découvrir la coupe d'Europe par exemple." On s'en souvient l'été dernier, il était passé tout proche d'un transfert, le président Olivier Delcourt l'avait convaincu de rester un an supplémentaire, mais cette fois il ne s'opposera pas à son départ.