Au cœur des Rouges : Kwon Chang-Hoon est arrivé à Dijon

Le milieu de terrain Kwon Chang-Hoon est arrivé à Dijon hier ce jeudi après-midi. Il a signé avec le DFCO pour 3 ans en tout et a été présenté à la presse, en compagnie d'une traductrice et de ses deux agents, aux Poussots.

On ne parle plus que sud-coréen au DFCO. Cette fois ci c'est officiel, le jeune milieu de terrain sud coréen Kwon Chang Hoon est arrivé à Dijon, il était là ce jeudi, en chair et en os, au stade des Poussots, pour la présentation officielle à la presse. Il était accompagné d'une traductrice et de ses deux agents. A ses côtés à la table d'interview, on trouvait Olivier Dall'Oglio son nouvel entraîneur, Sébastien Larcier, le superviseur du club et puis bien sûr Olivier Delcourt le président du DFCO.

Sur Twitter, les fans ne cachent pas leur joie

Super coup réalisé par @DFCO_Officiel pour Kwon Chang-Hoon ! Super joueur ! — Lorrisinho (@LorrisF) January 20, 2017

Espérons que ce jeune coréen fasse une bonne impression au #DFCO. Le japonais #Matsui avait été transparent sous les couleurs dijonnaises — Benoit BILLOT (@Benoit_Billot) January 19, 2017

Mais certains twittos font un peu plus les malins

@Anthony_Guttuso

Même le DFCO le connait pas, recruter sur vidéo (mais c'est un crack, à voir son adaptation) — Bentuso (@BenjaminB_13) January 19, 2017

On reparle aussi évidemment des places pour DFCO/PSG, un match qui aura lieu le 4 février prochain. La billetterie s'est ouverte ce jeudi matin et certains d'entre vous revendent déjà leurs places.

#DFCOPSG #DFCO Vends une place que j'ai en trop pour le match DFCO-psg en tribune Dijon Céréales pour le 4 février prochain. Me contacter. — Guill⚪️Ⓜ️🇺🇸 (@enjugui) January 19, 2017

On vous rappelle que les places vont de 20 à 60 euros selon les tribunes, préparez votre chéquier.