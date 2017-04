Au cœur des Rouges : Kwon Chang-Hoon prêt à aller "plus haut" avec le DFCO

Le Sud-Coréen monte en puissance au sein de l'effectif dijonnais, avec une performance remarquée à Marseille le weekend dernier.

Baptiste Reynet is back

Le gardien de but dijonnais n'était pas parti, rassurez-vous. En revanche il fait son grand retour sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter. "de retour dans la twitttosphère", voilà le message sobre posté mercredi sur son compte, avec une jolie photo de lui et son numéro 30 à la clé. "Enfin !" "Bon retour", lui répondent en coeur les fans du DFCO.

💥 De retour dans la twittosphère 💥 pic.twitter.com/OaliSwvNYj — Baptiste Reynet (@BaptisteReynet) April 5, 2017

DFCO solidaire

Mais Baptiste Reynet ne pense pas qu'au foot ou à Twitter. Il était au chevet des enfants malades du cancer mercredi, au côté de ses coéquipiers Pierre Lees-Melou, Johan Gastien et de Frédéric Sammaritano, le parrain de l'association Coup d'Pouce. Ils ont offert des maillots du DFCO dédicacés aux petits. Un peu d'étoiles dans la yeux, ça ne fait pas de mal.

Des nouvelles de Kwon Chang-Hoon

Le milieu de terrain sud-coréen, recrue du mercato hivernal, était l'invité de l'émission DFCO & Débats chez nos confrères de France 3 Bourgogne mercredi soir. Il s'est plutôt félicité de son intégration progressive dans le club, et de sa première titularisation à Marseille le weekend dernier face à Marseille.

Kwon Dijonnais jusqu'en 2020 et qui estime que le DFCO peut aller beaucoup plus haut en Ligue 1. On veut bien le croire mais dans un premier temps, il va falloir se maintenir pour la saison prochaine. Première étape à Gaston-Gérard samedi face à Bastia.

Gaston-Gérard, promesse de passer un bon moment

Avec bière ou sans bière, entre amis, mais aussi en famille. Ecoutez le témoignage de Pascal, il s'est abonné avec son fils cette saison : ensemble ils n'ont rien manqué des performances du club, et au-delà de l'intérêt pour le foot, il y a la joie de vivre des moments magiques ensemble.