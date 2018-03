Jusqu'aux vacances de Noël, jamais les Dijonnais n'ont réussi à revenir au score en étant menés à l'extérieur. Il y avait comme un complexe d’infériorité, ce petit truc qui leur manquait, résultat : ils ont enchaîné les défaites. Et puis quelque chose a changé. Ce n'est pas encore génial, mais les choses changent : match nul à Troyes (0-0), match nul à Saint-Etienne (2-2), et puis ce match nul à Montpellier samedi dernier (2-2).

Baptise Reynet sonne la charge, Wesley Saïd conclut

Nous sommes à la 91e minute, au stade de la Mosson. Il reste quelques secondes à jouer, Dijon est mené deux buts à un, et c'est Baptiste Reynet qui mène la charge. Le gardien dijonnais vient de sauver les siens avec une double parade, et il décide de sortir loin de sa surface pour intercepter une nouvelle passe montpelliéraine. Après un sprint, il s'empare du ballon, dribble carrément un adversaire balle au pied, puis relance le jeu vers l'avant. Un une-deux avec Julio Tavares plus tard, Florent Balmont se retrouve dans la surface pour centrer sur Wesley Saïd, qui marque du pied droit.

Encore un but venu d'ailleurs ! @BaptisteReynet qui tape un sprint comme jamais 💨☇🤣😂 , un bijou de une-deux @BalmontFlo - #Tavares et le doublé de @Westar974 !



Du #DFCO tout craché ! Spectaculaire et capable de tout !!!#MHSCDFCO@Ligue1Conforamapic.twitter.com/b75JMQNs9q — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) March 19, 2018

L'action est limpide, superbe, elle traduit surtout ce caractère enfin trouvé par le DFCO, cette volonté de ne jamais abandonner : et cela, il n'y a qu'une chose qui puisse l'apporter : c'est l'expérience de la Ligue 1. Aujourd'hui, Dijon a la certitude d'être à sa place, et ne fait plus de complexes. Et ça fait plaisir à voir, d'ailleurs ça se retrouve une nouvelle fois dans l'équipe-type de la cette 30e journée préparée par le quotidien L'Equipe : meilleur gardien Baptiste Reynet, meilleur attaquant, Wesley Saïd.

Pareill pour les internautes dijonnais invité à voter pour le meilleur joueur du match par le site dfco.fr. Ils ont du mal à choisir entre ces deux mêmes joueurs.

On veut ça contre #Marseille,

Par avance, merci ☺️ — petitkon (@PetitKon) March 19, 2018

@Zoccolinho quelle équipe, ça a le budget d'une D2 anglaise et ça joue mieux que nous — Ndombemile (@MasterOfPigs_) March 19, 2018

Bref, le DFCO est quasiment maintenu, et il commence à prendre ses aises à l'extérieur : ça promet de belles rencontres la saison prochaine.

#Montpellier HSC -@DFCO_Officiel : votez pour le joueur du match #MHSCDFCO !! On a comme une petite idée sur son identité... 😉



Cliquez ici pour participer au vote ➡️ https://t.co/1F3v3gWcJF#DFCO#TeamDFCOpic.twitter.com/ZzRcCcDPSN — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) March 19, 2018

Qui en 2018-2019 ?

Alors la saison prochaine, on ne sait pas qui sera de la partie ou non. Evidemment, il est trop tôt pour le dire, même si certains fans sur Twitter songent déjà à remplacer Naïm Sliti ou Xeka qui seront en fin de prêt et devront revenir à Lille. Et puis il y a les anciens, comme Fred Sammaritano : on a envie de le voir rester à Dijon, mais à 32 ans, son avenir sera forcément scruté. Tiens on lui a demandé à Fred : s'il était président d'un club un jour, ce serait lequel ?

Notez enfin que le DFCO Tour fait son grand retour ce mercredi, mais cette fois à Besançon. De nombreux joueurs du groupe pro seront présents pour taper le ballon avec les jeunes footballeurs francs-comtois.