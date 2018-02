On ne parle plus que de cela : les cris racistes présumés entendus par l'attaquant niçois lors de la rencontre face au DFCO samedi soir à Gaston-Gérard. Et comme souvent, tout le monde s'exprime, certains accusent, même sans preuve.

"L'affaire Balotelli" fait donc toujours la une ce mardi matin. La nouveauté, c'est que la Ligue de football Professionnel s'empare du dossier : il sera examiné jeudi en commission de discipline, où l'on tentera de savoir si oui ou non il y a bien eu des insultes racistes à l'encontre de l'attaquant niçois Mario Balotelli samedi soir dans les tribunes de Gaston-Gérard.

La commission de discipline va étudier le cas de Mario Balotelli qui s'est dit victime de cris racistes à Dijon https://t.co/wmIl5slTOQpic.twitter.com/TTBlqIKKxs — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 12, 2018

Des cris de singes que le joueur italien affirme avoir entendu en provenance d'une tribune du stade. Le problème, c'est qu'il n'existe aucune preuve d'une quelconque insulte, la LFP affirme elle-même ne pas disposer "d'autres éléments à ce stade". La tache s'annonce donc assez compliquée, il va falloir réécouter attentivement les bandes sonores du match entre Dijon et Nice. C'est-à-dire tous les sons enregistrés par les micros disséminés autour de la pelouse.

Bataille de mauvaise fois

Ce qui est certain dans ce dossier, c'est que tout le monde s'exprime, sans savoir de quoi il retourne. A commencer par les associations anti-racistes... censées ne pas mettre d'huile sur le feu. SOS Racisme par exemple, a déjà reproché à Olivier Dall'Oglio l'entraîneur dijonnais de vouloir minimiser l'affaire, et à la direction du DFCO de rester muette. L'association annonce même "mener une enquête" de son côté, et lancer un appel à témoins.

« Insultes racistes » envers le joueur Mario Balotelli - SOS Racisme et Sportitude France vont mener une enquête et lancer un appel à témoins…https://t.co/TgP2jRcSwlpic.twitter.com/FPpFwPUw1x — SOS Racisme (@SOS_Racisme) February 12, 2018

De manière générale sur Twitter, on a droit à un déferlement de haine et d'accusations ridicules, comme ce message de David : "c'est une honte absolue, Monsieur Dall'Oglio si vous n'avez rien entendu, c'est que vous ne vouliez pas entendre..."

HONTE ABSOLUE pour le @DFCO_Officiel et ses cris racistes.

Soutien total @FinallyMario

Lavez vous les oreilles Monsieur Dall’Oglio, si vous n’avez rien entendu, c’est que vous ne vouliez rien entendre.

La @LFPfr et la @FFF vous faites quoi? #DFCOOGCNpic.twitter.com/M302xfaDFW — David Dieng-Frey (@DavidDiengFrey) February 11, 2018

Et puis il y a ceux qui disent qu'ils étaient au stade et ont entendu des insultes, mais pas dans la même tribune, bref, rien qui fasse vraiment avancer les choses.

Moi j'en ai entendu, même si Balotelli ne les a pas entendu il y en a eu. https://t.co/8nanpxq0ci — Zaff (@BastienZaff) February 11, 2018

Il n'y à jamais eu de propos racistes envers lui, au DFCO aussi il y a des joueurs de couleur noir, ce mec ce plaint quasiment à chaque fois bizarrement pour racisme parce que ces Dijon que du coup c'est vrai ça serait un grand club jamais l'affaire aurait autant fait polémique — Lunatic Gameur (@Scorpion300192) February 12, 2018

Rivère ferme face au racisme, pas contre le DFCO

Finalement le seul message vraiment intelligent, c'est celui du président de l'OGC Nice Jean-Pierre Rivère. "Je ne veux pas" dit-il "que le public dijonnais pense qu’on en a après lui, ça peut arriver dans n’importe quel stade, mais ce n'est pas tolérable".

🗨️ "Je ne veux pas que le public dijonnais pense qu’on en a après lui, ça peut arriver dans n’importe quel stade mais ce n'est pas tolérable (...) Je n’incrimine pas le club de @DFCO_Officiel" Jean-Pierre Rivère sur les cris racistes entendus par #Balotelli#19H30SPORTpic.twitter.com/j8BL3N0xf9 — 19H30 SPORT (@19H30SPORT) February 12, 2018

Il a parfaitement raison Jean-Pierre Rivère : s'il y a eu des cris racistes, il faut trouver les coupables et les interdire de stade, parce que c'est inacceptable. En revanche, s'il n'y a pas eu d'insultes, eh bien l'affaire est close.

Le DFCO côté terrain : l'AS Monaco à l'horizon

Bon, et si on parlait de sport maintenant ? Avec cet énorme morceau qui attend les Dijonnais dès ce vendredi soir. Déplacement sur la pelouse de Monaco, le deuxième de la Ligue 1, le champion de France en titre. La dernière fois qu'on est allé chez un gros du championnat, c'était à Paris, et on est revenus avec 8 pions dans la valise, autant vous dire que nos p'tits Rouges doivent se concentrer pour faire mieux. Même si soyons honnêtes, le maintien ne se jouera pas lors de ce match.

Tiens en parlant du maintien, on a demandé à LA mémoire du club de nous dire si oui ou non le DFCO sera toujours dans l'élite la saison prochaine.. Gérard Dorléand, 90 ans, ancien du cercle sportif laïque dijonnais. Il est plutôt confiant de son côté.