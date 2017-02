Au cœur des Rouges : l'amertume des Dijonnais, la provoc' de Jean-Michel Aulas

Le président de l'Olympique Lyonnais, ravi de la victoire des siens dimanche face au DFCO (4-2), s'en prend aux Dijonnais, qui ont eu le malheur de critiquer l'arbitrage. Un comble.

Victoire méritée pour Lyon, mais...

Le DFCO a craqué encore dimanche après-midi dans les dernières minutes : défaite 4 buts à 2 face à l'Olympique Lyonnais, alors qu'il menait à dix minutes de la fin. Alors c'est vrai, objectivement, sans un grand Baptiste Reynet, les Dijonnais auraient pu prendre 10 buts, mais l'espoir était permis grâce à l'égalisation de Julio Tavares puis le second but de Loïs Diony en début de deuxième mi-temps.

Langage fleuri

Le problème, c'est que c'est encore un penalty qui a permis à nos adversaires du jour de revenir dans la partie. Penalty litigieux, voire très généreux selon l'ancien lyonnais Florent Balmont, qui ne s'est pas privé de le dire à l'issue de la rencontre au micro de nos confrères de BeIN Sports, et ce dans un langage pour le moins fleuri. Il en a "plein le cul" de "se faire entuber". "Le problème" poursuit-il, "c'est que Dijon est un petit club gentil (...) Il y a des clubs plus costauds qui râlent et on fait un peu plus attention. C'est comme ça. Cette fois, j'en ai marre."

Réponse de Jean-Michel Aulas

Et en habitué de la provocation, le président de l'Olympique Lyonnais lui a répondu : "il y avait parfaitement penalty. J’ai trouvé l’arbitrage excellent. Il a laissé jouer comme en Coupe d’Europe. Alors, c’est vrai, Dijon n’a pas l’habitude de jouer en Coupe d’Europe, donc ils étaient un peu surpris".

Ça, c'est pour la première salve. la deuxième, il l'a réservé à son ancien joueur Florent Balmont en personne, avec une vanne très douteuse sur sa petite taille. "Florent est remonté contre ce qui ce qui bouge et tout ce qui fait en sorte de le dépasser par la taille. Donc voilà, c’est normal."

Comble de la mauvaise foi

Et Jean-Michel Aulas ne s'est pas arrêté là : celui qui nous a habité à démonter l'arbitrage chaque fois qu'il va à l'encontre de son club, s'en prend cette fois aux dirigeants dijonnais :

@JM_Aulas @OL quand j'écoute les dirigeants de DIJON se plaindre je crois rêver ce lobby anti grands clubs est détestable:regardez les stats — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) February 19, 2017

Excusez nous @JM_Aulas,quel rapport entre les stats et l'arbitrage? Victoire de l'@OL méritée, mais penalty contestable. Bonne fin de saison https://t.co/WPb2YcmFdt — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) February 19, 2017

Propos qui agacent les supporters dijonnais évidemment

"Faut pas trop en demander aux Lyonnais... ils sont assez limités intellectuellement.. surtout Jean-Michel Aulas.. commente Ho Yobo .. c'est très petit comme réaction, ajoute Rémy non sans ironie.

Quant à Jean-Marc, supporter des Téméraires présent au match hier, il estime aussi que le DFCO est trop gentil face aux erreurs d'arbitrage..

Philippe, supporter des Téméraires, agacé par la gentillesse des dirigeants du DFCO

@DFCO_Officiel on va continuer encore longtemps a être gentil comme ça ou on va montrer les dents Mr Delcourt ? — CRETE laurent (@LaurentCRETE) February 19, 2017

Allez on termine par une note positive. la qualification des Moins de 19 ans du DFCO pour les 8e de finale de la coupe Gambardella. Ils se sont imposés 2 à 0 sur la pelouse du Red Star dimanche.