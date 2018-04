Lundi on le disait déjà, il y avait bien faute et donc penalty sur Frédéric Sammaritano à la 10e minute. Oui, mais à force de se jeter en mode acteur studio au moindre contact, eh bien les arbitres commencent à avoir le coup de sifflet un peu plus sévère. L'intéressé, monsieur Sammaritano, ne dément pas forcément, même si pour lui, il y avait bien contact.

Fred Sammaritano sur l'action du penalty non sifflé Copier

Main ou pas sur le deuxième but marseillais ?

Et ce matin ce qui chagrine les internautes, c'est le but de Lucas O'Campos. Joel, ou encore Sasha, affirment que l'attaquant marque du bras. C'est vrai.

Comment se fait il que personne ne râle apres ce but scandaleux du bras? — Mettey (@Metteyjoel) March 31, 2018

Mais y a-t-il faute de main pour autant ? Non. On ne va pas vous embêter avec la loi 12 de la fédération internationale, mais pour qu'il y ait main, il faut qu'il y ait intention de toucher le ballon avec la main ou le bras. Un geste, un mouvement.

Mais y’a pas but point final — Sacha C-17 (@Sacha_lassaire) April 2, 2018

En l'occurrence, l'arbitre a estimé qu'il n'y avait pas de geste. Alors c'est vrai, il courait vers le but. Mais, à moins de lui couper le bras, on ne peut pas faire grand chose. Ce qui est certain, c'est que ces actions sont extrêmement délicates à juger. Sans doute que d'autres arbitres auraient en effet sifflé main.

Blessure de Flo Balmont : la frayeur de ses coéquipiers

On l'évoquait lundi également dans votre précédente édition d'Au coeur des Rouges.. Florent Balmont est sorti sur une civière lors de la rencontre : rupture du tendon d'Achille pour le milieu de terrain dijonnais, il ne rejouera plus avant six à huit mois, certains disent même qu'il ne rejouera plus du tout, parce qu'il a 38 ans, et qu'il aura du mal à revenir à son meilleur niveau. En tout cas ses coéquipiers ont eu une belle frayeur à la 33e minute du match, quand Florent s'est écroulé de tout son long. A commencer par son pote Fred Sammaritano, encore lui.

Fred Sammaritano sur la blessure de Florent Balmont Copier

Florent Balmont devrait être opéré dans les heures ou les jours à venir.

Neymar Jr fan de Loïs Diony ?

Allez on termine avec des nouvelles de notre ami Neymar : apparemment le Brésilien est allé chez le coiffeur, et il nous a fait un truc un peu bizarre : il a posté une photo où on le voit de dos, rasé jusqu'à mi-crâne, avec des dreadlocks attachés au-dessus de la tête. Ce qui fait dire à un journaliste de RMC qu'il s'agit d'un hommage à Lois Diony. Conclusion d'un supporter dijonnais : il faut pousser le fanatisme jusqu'au bout et signer au DFCO ! CQFD.