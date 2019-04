DFCO, Au cœur des Rouges : l'élégance plus forte que la bêtise

Certes, il y a ce match nul (0-0) concédé au stade Gaston-Gérard par le DFCO face à Amiens. Il y a aussi cette place de barragiste (18e) toujours aussi inquiétante pour le maintien dans l'élite. Mais ce n'est pas le jeu que l'on retient de cette rencontre. Non, ce qu'on retient, ce sont ces cris racistes descendus des tribunes du stade.

Soutien indéfectible à Prince Guano et à tous ceux victime de discrimination !!! Dégoûté que ce se soit passé chez nous ... en espérant que ces gestes ignobles et abjectes soient un acte isolé d’un décérébré !!! 👊👊🏾@AmiensSCpic.twitter.com/nhqDWaT1gD — Sammaritano Fred (@Sammaritano02) April 13, 2019

Des injures honteuses, intolérables, proférées contre le capitaine amiénois Prince Guano, qui a décidé d'arrêter de jouer, tout simplement, et obligé l'arbitre à interrompre le match pendant six minutes.

Cris racistes lors du match Dijon-Amiens : l'homme interpellé échappe à une mise en examen https://t.co/NKS6IOhvJk#DFCOASCpic.twitter.com/lgjLGFWL64 — France 3 Bourgogne (@F3Bourgogne) April 15, 2019

Un suspect a été placé en garde à vue, puis relâché ce dimanche soir. Pas de mise en examen pour lui, pas de contrôle judiciaire non plus, il est placé sous le statut de témoin assisté. L'instruction va se poursuivre pour faire toute la lumière là-dessus, mais en attendant, c'est l'indignation totale qui règne au sein du club après cet épisode. Le président du DFCO Olivier Delcourt est au micro de Thomas Nougaillon.

Prince Guano, l'amour au coeur

La victime de ces cris de singes et autres monstruosités, Prince Guano, s'est exprimé très vite dans la presse, dès la sortie du match. Et il le fait de manière exemplaire. Avec beaucoup de tact, de délicatesse, et avec un recul que beaucoup n'ont pas, il explique qu'en arrêtant de jouer, il a voulu "marquer le coup", sans imaginer une seconde que son geste à la fois fort et pacifique allait prendre une telle ampleur.

🎙 "Nous sommes au 21ème siècle, c'est inadmissible [...] Je veux véhiculer un message qui est l'amour" pic.twitter.com/H7kpp2QRSv — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 12, 2019

A noter pour conclure que l'autre victime collatérale de cet abruti, c'est le DFCO. Certes, le club condamne fermement ces propos - il va porter plainte -, tout comme ses supporters comme les Lingon's Boys dans un long communiqué.

Sans ambiguïté, nous condamnons de la manière la plus ferme le racisme et les discriminations sous toutes ses formes. pic.twitter.com/XKI97vHuDD — Lingon's Boys (@lingons_boys) April 13, 2019

Mais dans ces cas-là, on échappe rarement à une sanction de la part de la ligue de football professionnel. C'est d'ailleurs ce que confirme son directeur général, Didier Quillot.