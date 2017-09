Au cœur des Rouges : la belle performance du DFCO face à Saint-Etienne en statistiques

Au risque d'en remettre une petite couche après la défaite contre Saint-Etienne samedi soir, l'analyse des statistiques de la rencontre permet de comprendre l'énorme frustration dijonnaise.

Le site dfco.fr publie les statistiques de la rencontre, et elles sont en effet à la mesure de la frustration du groupe après cette rencontre. Les Dijonnais ont certes moins tiré au but que les verts, 12 tirs contre 17, mais ils se sont montrés plus dangereux et surtout, ils ont maîtrisé le jeu, avec une possession de balle plus importante et un pourcentage de passes réussies supérieure à Saint-Etienne. Bref, que du positif pour le DFCO, sauf au niveau du résultat.

Les statistiques de la rencontre entre le DFCO et Saint-Etienne - DFCO

Sliti au top

Et comme si ce n'était pas assez, on a un Dijonnais élu parmi les 11 meilleurs joueurs de cette 6e journée de Ligue 1. Naïm Sliti a été très bon une nouvelle fois à la construction du jeu dijonnais samedi soir, et il est donc récompensé par cette présence dans l'équipe-type.

Fred Sammaritano, fan des années 80

Tiens et ce matin on va aussi parler d'un autre petit meneur de jeu dijonnais, Fred Sammaritano. Il a un peu moins de temps de jeu pour l'instant cette saison, mais il est bien présent à chacune de ses rentrées sur le terrain. On s'est permis de lui demander ce qu'il écoutait comme musique dans ses moments de solitude, enfin c'est Soizic Bour qui s'est permise de le lui demander.

Frédéric Sammaritano aime Claudio Capeo et la musique des années 80 Copier

DFCO Store, ouverture officielle

On vous en parle dans ces colonnes depuis quelques semaines déjà, mais ça y est, la nouvelle boutique DFCO Store ouvre ses portes officiellement ce mardi. Ils l'étaient déjà les soirs de matches, mais cette fois les 100 m² flambant neufs, construits sous la tribune Caisse d'Epargne, ouvriront leurs portes du mardi au vendredi, et les samedis de 10h à 17h lorsqu'il y aura match. D'ailleurs amis abonnés c'est votre jour puisqu'à partir de 9h ce mardi matin, vous pourrez vous rendre sur place pour acheter des places supplémentaires pour le match DFCO - PSG. Pour le grand public, il va falloir attendre demain.

Cocorico dijonnais

Deux de nos jeunes du centre de formation sont sélectionnés en équipe de France des moins de 17 ans.. le gardien de but Levi Ntumba et le défenseur Théo Barbet iront défier le Costa Rica et l'Iran la semaine prochaine en match amical.