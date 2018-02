On prend les mêmes, et on recommence, ou plutôt, on prend les mêmes, et on continue. Le mercato d'hiver est officiellement clos depuis ce mercredi minuit, et le DFCo n'a finalement enregistré aucune arrivée dans l'effectif. La seule piste dont on vous parlait hier, celle du défenseur central tunisien Yassine Meriah, s'est vite refroidie, apparemment devant les exigences financières de son club actuel.

Yassine Meriah n'ira pas à Dijon, le @CSSofficiel n'a pas trouvé un terrain d’entente avec le @DFCO_Officielpic.twitter.com/0QX8D5p0iF — Football Tunisien (@foottunisien) January 31, 2018

Xeka s'explique...

En revanche, on a la confirmation que le Portugais Xeka sera bien Dijonnais jusqu'à la fin de la saison. Le joueur l'a indiqué lui-même sur son compte Instagram, avec quelques explications au passage. Un long message, qui est là dit-il pour dissiper tout malentendu : "tout le monde le sait, je souhaitais revenir à Lille, mais je n'ai jamais rien fait d'irrespectueux ou de préjudiciable pour Dijon, je suis resté professionnel, honnête et sincère. Je vais poursuivre cette saison avec la même fierté de porter les couleurs du DFCO, même si j'aurais aimé apporter mon aide à Lille, qui est un club qui j'aime beaucoup."

...Mais ce n'est pas suffisant pour certains supporters

Xeka ajoute en conclusion que contrairement à ce qui se dit sur les réseaux sociaux, le club de Dijon l'a autorisé a quitter ses partenaires quelques jours pour soigner une blessure. Alors, convaincus les supporters dijonnais ?

Quelle formidable nouvelle pour le dfco que xeka reste au dfco et qu'elle mise aux claires du joueur force à toi xeka fuck à ceux qui ont honteusement demander ton départ dans les tribunes @DFCO_Officielpic.twitter.com/BW19BJA8l9 — ANTHO39 (@benoita817) January 31, 2018

Mathieu a l'air heureux, en tout cas, d'annoncer la nouvelle sur Twitter. Lily aussi, elle estime que "c'est très bien" qu'il reste.

Je viens de lire son post intégral, j'hésite entre les larmes (de rire) et le dégoût. Aucune excuse aux supporters, du beau mot. J'espère qu'il sera sanctionné, vraiment #DFCOhttps://t.co/Pl0P9btAeA — Aurel 🔴🔴 (@A_Buisson1) January 31, 2018

Mais on a aussi quelques commentaires sarcastiques : "J'hésite entre les larmes (de rire) et le dégoût. Aucune excuse aux supporters, du beau mot. J'espère qu'il sera sanctionné, vraiment.." Apparemment, Aurel n'a pas digéré l'attitude du joueur ces dernières semaines, notamment d'avoir raté un entraînement avec ses coéquipiers. Aurel qui fait remarquer qu'aucun autre joueur du DFCO n'a réagi à ce message sur Instagram. Et de conclure : "elle va être intéressante la confrontation entre le vestiaire et Xeka".

Le DFCO représente toute mon enfance

Bon, cela n'empêche pas les supporters du DFCO de supporter le DFCO, rassurez-vous ! Et ce n'est pas Pierrette qui dira le contraire, elle est de toutes les rencontres à Gaston-Gérard, et ce depuis bien longtemps.

A Troyes pour gagner

Que les choses soient claires, ce samedi soir, Dijon sera à Troyes pour gagner, pas pour enfiler les perles. Ambition affichée par le milieu de terrain algérien du DFCO Mehdi Abeid dans un entretien publié sur le site du club. "On va jouer" dit-il, "contre un concurrent direct, donc c’est un match capital. On va là-bas pour gagner. Nous n’avons rien à perdre sur ce match à l’extérieur. Il faudra aller les chercher pour prendre les trois points et un maximum d’avance sur eux."