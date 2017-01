Au cœur des Rouges : la nouvelle tribune de Gaston-Gérard ouvrira partiellement face au PSG !

La rencontre entre le DFCO et le Paris-Saint-Germain aura lieu le 4 février prochain à 20h, la billetterie vient d'ouvrir.

Dans Au coeur des Rouges , on vous donne la marche à suivre pour aller voir le match en le DFCO et le PSG. Ce match on le sait depuis lundi, il aura lieu à Gaston-Gérard le 4 février prochain à 20h, et autant vous le dire, les places vont valoir très cher. Dans un premier temps aujourd'hui, les abonnés du clubs vont pouvoir acheter des places supplémentaires. Pour les autres il va falloir attendre ce jeudi matin 9h pour obtenir le précieux sésame.

Bonjour @DFCO_Officiel , demain on peut acheter les places sur internet ou absolument en billetterie ? — Passoniño (@Passonino) January 17, 2017

Précisons que pour la toute première fois, la nouvelle tribune du stade va ouvrir ses portes, en tout cas la partie basse de la tribune. Bonne nouvelle, ça en fera plus pour tout le monde ! Toutes les infos sont disponibles ici également.

Plus de places, c'est bien, mais pour l'instant le stade est ouvert aux quatre vents

Et ça inquiète pas mal les supporters. Ils ont appris que la pelouse de Gaston-Gérard avait été bâchée pour éviter le gel ce weekend, ils se posent donc la question tout-à-fait légitime : est-ce que les virages seront clôturés de l'extérieur pour empêcher les bourrasques de vent ? Bon ben la réponse c'est non, pas pour l'instant...

Bonsoir @DFCO_Officiel est ce que les virages seront clôturés de l'extérieur pour éviter que les bourrasques de vent n'entre à GG ? — Nacim BOURI (@NacimBouri) January 17, 2017

Le PSG futur adversaire des Dijonnais, et c'est le grand écart entre les deux équipes

Non seulement au classement de la Ligue 1, mais aussi en terme d'effectifs : selon nos confrères de l'Equipe, l'effectif parisien est 20 fois plus cher que l'effectif du DFCO. 418 millions d'euros contre 21 millions d'euros au club côte-d'orien.

Peut être l effectif le moins cher mais que des mecs en or au @DFCO_Officiel #GrosSous https://t.co/FYZ1p9PmZP — Mathieu Sirugue (@MathieuSirugue) January 17, 2017

Le froid, feuilleton de la semaine pour les joueurs dijonnais

Il n'y qu'à les voir tout encagoulés sur les photos postées sur Twitter, la bise hivernale ça pique aussi même quand on fait du sport. Ça pique surtout lorsque l'on est sur le bord du terrain, comme l'entraîneur Olivier Dall'Oglio.

Côté mercato, la piste sud-coréenne se précise

L'arrivée du milieu de terrain international sud-coréen Kwon Chang Hoon, actuel pensionnaire des Suwon Samsung Bluewings, pourrait être officialisée assez rapidement. C'est en tout cas l'avis des supporters les plus initiés sur Twitter : il paraîtrait même que le président Olivier Delcourt l'a confirmé lors d'une réunion d'entreprise hier. Mais restons tout de même prudents...