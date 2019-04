Au cœur des Rouges : la peur au ventre

Les vieux démons dijonnais

Depuis un mois, on salue les progrès de l'équipe d'Antoine Kombouaré, enfin à la hauteur de l'enjeu de cette saison de Ligue 1. Victoire à Lyon, match nul face à Amiens, re-victoire face à Rennes. Le niveau de jeu était au rendez-vous, on sentait les joueurs mieux dans leur tête et dans leurs crampons, enfin libérés.

Abbatu. Dépité.



On a fais le déplacement. Tenter de véhiculer un message positif depuis plusieurs semaine. Ce soir ça n’a pas suffit.



On a oublier de jouer au football.



MAIS... on est toujours en vie.



CE N’EST PAS TERMINÉ.



Allez Dijon ! #SMCDFCOpic.twitter.com/qe6xw7U63g — Thomas 🦉💥 (@ThomasJobard) April 28, 2019

Et puis il y a eu ce match de dimanche, face au stade Malherbe de Caen. Une défaite (1-0) bien terne, sur un coup de chance des Normands, mais une défaite totalement logique, point final d'une rencontre où les Rouges auront joué la peur au ventre. Pas foutus d'enchaîner les passes, pas foutus de se montrer véritablement dangereux.

🎙️Antoine Kombouaré après #SMCDFCO : « Je n’ai pas d’explication à chaud pour analyser ce résultat. »



Merci M. Kombouaré de nous avouer publiquement votre incompétence ! Un indice comme ça : cherchez voir du côté de votre compo de départ et vos changements. Tocard. pic.twitter.com/Qnxv3VukKI — Enguerrand Artaz @Gus21 (@EArtaz_GusXXI) April 28, 2019

D'ailleurs, c'est sur une énième perte de balle signée Naïm Sliti que les Dijonnais ont pris le but normand. On a vu le DFCO retomber exactement dans les mêmes travers que depuis le début de l'année, avec les imprécisions techniques et tactiques qui vont avec, et l'incapacité à se rebeller.

Une 19e place méritée

Au classement, les Caennais nous passent devant, on est donc à nouveau dans la zone rouge du championnat, relégables directement. Logique, aussi, pour le milieu de terrain Fred Sammaritano.

Et si on vous parle de peur, c'est aussi parce que que le calendrier dijonnais n'est pas des plus favorables. Dès le weekend prochain, il faudra aller à Nantes, qui vient de battre Marseille à Marseille (2-1), et puis il faudra aussi aller à Paris, où comme vous le savez, on a peu de chances d'aller gagner 5 à 0. Bref, l'odeur nauséabonde de la Ligue 2 n'est plus très loin.

Pour Olivier Dall'Oglio, les choses ont été faites à l'envers en janvier

C'est le moment choisi par Olivier Dall'Oglio pour refaire parler de lui. Il était l'invité d'une émission sur Canal Plus juste avant la rencontre. Et quand on lui fait remarquer que rien n'a vraiment changé depuis son départ, voici ce qu'il répond :