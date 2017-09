Au cœur des Rouges : la victoire, pour valider les progrès

Le DFCO accueille le RC Strasbourg ce samedi soir à Gaston-Gérard, avec l'ambition de bonifier le bon point rapporté de Lyon la semaine dernière.

On est prévenus, Strasbourg ne vient pas à Dijon en villégiature. Et il va y avoir de l'ambiance au stade Gaston-Gérard samedi soir.

Chaud bouillant vous dites ?! Pas sûr que cela suffise... 😎 Une chose est certaine : l'ambiance sera au rendez-vous 👍 #DFCORCSA — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) September 27, 2017

Toutes les places ont été vendues dans le parcage des supporters du Racing Club de Strasbourg. Ces derniers nous promettent le feu dans les tribunes lors de ce déplacement à Dijon.

Pression sur les épaules

Et mine de rien, il y a une petite pression sur les épaules dijonnaises avant cette rencontre. Parce que le groupe commence vraiment à montrer un équilibre intéressant, on sort d'un match nul assez convaincant face à Lyon le weekend dernier. Et donc, perdre face à un autre prétendant au maintien, cela gâcherait un peu les efforts fournis et ça mettrait un coup au moral, juste avant une pause de deux semaines dans le championnat de Ligue 1.

Ne pas tomber dans le piège

Strasbourg a autant besoin de points que nous, prévient le coach dijonnais Olivier Dall'Oglio. C’est un "match essentiel", qui sera "sans doute serré", et la priorité c'est de ne pas tomber dans le piège des contre-attaques alsaciennes. "On connaît ce piège", dit-il, "et on a bossé pour l'éviter".

Que pense le coach de notre prochain adversaire ? ➡️ https://t.co/WxLWVvZOnKpic.twitter.com/C83JKf4YTL — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) September 28, 2017

Bosser, encore et toujours, c'est de toutes façons le credo du DFCO pour rester en Ligue 1. En joueur expérimenté, le milieu de terrain Fred Sammaritano n'est pas surpris de voir son équipe un peu en difficulté en ce début de saison. De toutes façons ce sera le cas jusqu'en mai prochain.

Fred Sammaritano s'attend à une saison difficile

DFCO : demandez le programme du weekend !

Le voici, le voilà : En Ligue 1, DFCO - Strasbourg, c'est donc samedi à 20h, à suivre en direct ici. En D2 Féminine, DFCO - AS Nancy Lorrainen, c'est un peu plus tôt dans la journée à 15h au stade des Poussots. Enfin chez les petits jeunes, les moins de 17 ans se déplacent dimanche à Saint-Etienne, et les moins de 19 ans reçoivent Torcy Val Maubué, les deux rencontres sont prévues à 15h. Excellent weekend de foot à tous !