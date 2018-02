Le DFCO et son président Olivier Delcourt s'apprêtent à fêter le 100e match du club en Ligue 1 ce samedi face à Nice. Avant la fête, on jette un coup d’œil dans le rétroviseur.

Le club publie depuis lundi quelques uns des buts les plus marquants du club dans l'élite. Et forcément, cela commence par la première montée du groupe, en 2011/2012. On a par exemple cette frappe splendide de Benjamin Corgnet face à Lyon en octobre 2011. A l'époque, c'est Hugo Lloris, le gardien de l'Equipe de France, qui était dans les buts. De quoi faire remonter de beaux souvenirs chez les fans dijonnais, malgré la défaite (1-2).

Dieu portrait le numéro 20 à Dijon 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 https://t.co/nlRUg7rvPl — Aurel 🔴🔴 (@A_Buisson1) February 5, 2018

Oui Victor qui loupe et qui pleure toute la soirée en rentrant — @ (@Sz3So) February 5, 2018

Et puis il y a les buts de Brice Jovial. Il était l'attaquant du DFCO entre 2011 et 2014. Buteur à quinze reprises, on gardera notamment en tête ce retourné acrobatique face à Lorient, un but inscrit devant le public dijonnais à Gaston-Gérard, grâce à une grosse bourde du gardien adverse, certes, mais cela avait suffi à l'époque à la joie du public, et surtout de l’entraîneur Patrice Carteron, très, très démonstratif.

Encore Brice Jovial, sur un but gag, qui avait permis de sceller le 1er succès des Rouges contre Lorient (2-0) ! Avec une joie très démonstrative de Patrice #Carteron ! pic.twitter.com/Rf3oeAmnxA — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) February 5, 2018

Le maillot de la 100e à gagner sur France Bleu Bourgogne

Tiens on parlait d'Olivier Delcourt, on a appris à mieux le connaître ce lundi. Passer deux heures avec le président du DFCO en studio, forcément, ça crée des liens. Alors, si vous avez raté cette séquence, voici un petit résumé proposé par Stéphane Parry et Stéphane Conchon : tendez bien l'oreille il y a une surprise pour vous à la fin !

Voilà, un maillot de la centième à gagner dans les prochains jours sur France Bleu Bourgogne. Merci président Delcourt, de notre côté, on vous tiendra au courant pour les modalités du jeu.

Rüfli vers la Suisse ?

Sinon, on a des nouvelles de notre Suisse maison, Vincent Rüfli. Le défenseur dijonnais vous le savez, a perdu sa place dans le groupe, il est le plus souvent relégué sur le banc, voire avec l'équipe réserve du DFCO. Et s'il n'a pas réussi à partir au mercato d'hiver, il a peut-être trouvé une porte de sortie pour le mois de juin. Le club de Servette à Genève lui fait des appels du pied.

Vincent Rüfli à @tdgch 🎙️ : « Il y a eu une offre de la part de Servette, une contre-offre de ma part. Mais depuis, plus rien. La porte est toujours ouverte de mon côté, je suis en forme et motivé. » pic.twitter.com/LX3r379CBK — Made in DFCO (@MadeinDFCO) February 5, 2018

Et dans un article de nos confrères de la Tribune de Genève, il confirme avoir reçu une offre, renvoyé une contre-offre, mais depuis, plus rien affaire à suivre donc.