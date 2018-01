Le DFCO va mal en ce mois de janvier. Avec onze buts encaissés et deux défaites en une semaine, Dijon se retrouve à la 14e place de la Ligue 1, et face à ses démons : un manque criant d'attention dans les premières minutes des rencontres, qui coûtent très cher en bout de ligne.

Dégringolade

Avant la trêve de Noël, tout semblait sourire aux Dijonnais. Et puis là ce mois de janvier est vraiment, vraiment très compliqué. On est sur une mauvaise période, avec la fessée (8-0) face au PSG la semaine dernière et donc ce nouveau revers à Strasbourg samedi soir (3-2). Deux pénalties concédés en 90 minutes, sous une pluie battante et sur un champ de patates.

Contre @RCSA, il y a eu de l'agressivité, la gnaque, de l'intensité dans les duels... voilà les ingrédients pour retrouver la victoire contre @staderennais vendredi ! CONFIANCE !



Les réactions de @BalmontFlo, @reelM_abeid et Oussama #Haddadi ➡ https://t.co/dtvytTQqOtpic.twitter.com/iDAsjx1wrm — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) January 21, 2018

Du positif malgré tout

Pourtant, il y a des choses positives à retenir de ce match. D'abord, vu les conditions de jeu, à la limite du praticable, le DFCO a plutôt réussi à faire de belles choses. Et surtout, après avoir été mené 2-0 très rapidement, les Rouges ont trouvé les ressources pour revenir à deux partout avant la mi-temps. Mais voilà, en ce moment, les erreurs sont trop nombreuses, et coûtent beaucoup trop cher.

L'arbitrage dans le viseur de Dall'Oglio

Le coach dijonnais ne "veut pas s'étendre sur le sujet", mais il le dit à demi-mot quand même : d'abord, au fond, il aurait sans doute préféré reporter cette rencontre vu l'état catastrophique de la pelouse. Et puis il y a ces deux penalties, surtout le premier, pas vraiment évident. Pour l'entraîneur dijonnais, "il y a des décisions regrettables, c’est plus facile de siffler contre Dijon, c’est un peu plus compliqué avec un public derrière qui pousse."

En gros, l'arbitre aurait pu siffler aussi un penalty pour Dijon aussi, mais le "destin" en a décidé autrement. Bref, en ce moment ça ne veut pas sourire, et comme les autres équipes avancent pendant ce temps là, eh ben ça fait mal au classement. Le DFCO est désormais 14e de cette Ligue 1, avant de recevoir Rennes dès ce vendredi soir à Gaston-Gérard.

Les frites, autre mesure de la qualité des matches à Gaston-Gérard

Gaston-Gérard où vous pouvez compter vous le savez sur les vendeurs aux buvettes pour vous restaurer. Il y a deux grands classiques quand on est au stade : un, la pause pipi dans des toilettes d'une propreté souvent très douteuse, et deux, la pause bière-frites. Pour les frites, vous avez affaire par exemple à Suzanne, qui espère vraiment que le DFCO se maintiendra en Ligue 1 parce que plus de beaux matches, c'est plus de frites vendues, c'est mathématique.

Estelle Denis, pas tendre avec le DFCO...

Et pour terminer il y a aussi un petit tweet qui pique ce lundi matin. Celui de la journaliste Estelle Denis, qui présente tous les jours une émission sur la chaîne sportive L'Equipe. Dimanche soir pendant le match entre Lyon et Paris qui a vu le PSG tomber 2 buts à 1, elle a trouvé malin de dire que "'Lyon, ce n'était pas Dijon", rapport une fois encore au 8-0 subi par nos Rouges la semaine dernière. Un tweet "pas très intelligent" regrette-t-on sur le compte officiel Made in DFCO.