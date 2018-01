Fantômes du DFCO

Ce n'était pas les joueurs dijonnais ce mercredi soir au parc des Princes face au PSG, n'allez pas nous faire croire ça. C'était forcément des hologrammes à la Jean-Luc Mélenchon, des fantômes, bref l'ombre de nos p'tits Rouges. Humiliés, il n'y a pas d'autres mots par le Paris-Saint-Germain. 8 à 0, vous avez bien lu, 8 à 0.

Olivier Dall'Oglio après #PSG - #DFCO : "On avait l’impression d’être de tout petits garçons face à des adultes. On est loin d’être fiers, on a plutôt honte de ce qu’on a fait. [...] Il n’y pas eu de révolte ni de rébellion.



Les réactions des coachs ➡️ https://t.co/L4oaa17Thtpic.twitter.com/i4kQh9RE2y — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) January 17, 2018

Pardon pour le langage, mais dans le rugby on appelle ça une BRANLÉE. C'est simple, le DFCO n'a jamais existé pendant ces 90 minutes de souffrance : le Brésilien Neymar a eu tout le loisir de planter ses quatre buts à lui tout seul.

On peut dire que j'ai eu du pif pour Neymar et que "tout était possible" 🤦🏻‍♂️ Merci Twitter de me l'avoir rappelé, tu ne laisses vraiment rien passer !!! Bon sinon, vite passer à autre chose car samedi, ça va être un autre vrai combat 💪🏼 #TeamDFCO 🔴⚫️ pic.twitter.com/tvxWC3XRVf — Baptiste Reynet (@BaptisteReynet) January 18, 2018

Bref, Dijon a fait de la figuration et ce n'est pas l'entraîneur Olivier Dall'Oglio qui dira le contraire. Il avait la colère froide, intériorisée, mais la colère quand même à la sortie du match au micro de Bruno Salomon.

Risée des réseaux sociaux

Pour ne rien arranger, Dijon est devenu en quelques minutes, inévitablement, le sujet de blagues en tous genres. Saint Thomas sur Twitter a lancé ce message d'alerte pendant la rencontre : "arrêtez le massacre les joueurs du PSG, s'il vous plaît, les Dijonnais ont une famille.

Quentin lui y va aussi de sa petite vanne. "la Ligue de football professionnelle va ouvrir une cellule de soutien psychologique pour les dijonnais..."

Les joueurs du DFCO ils font des crises d’épilepsies la LFP va ouvrir une cellule de soutien psychologique c’est sûr #PSGDFCO — Quentin (@QuentinDcr) January 17, 2018

Supporters magnanimes

A Baptiste Reynet, qui en a pris huit dans la tronche hier soir, Kevin envoie ce message de soutien : "ce soir t'as été encore plus fort car t'as pas abandonné, tu sais quoi on s'en fout car dans tout ça le principal c'est que nous sommes 11ème. Et que vous changez pas dans nos coeurs".

@BaptisteReynet ce soir ta été encore plus fort car ta pas abandonné, bref tu sais quoi on s'en fou car dans tout ça le principal c'est que nous sommes 11ème. Et que vous changez pas dans nos coeurs ❤ @DFCO_Officiel#TeamDFCO — Kevin Souy16 🇨🇺 (@K94Lorenzo) January 18, 2018

"jai un peu pleuré des larmes de sang ce soir, mais je vous aime quand même".. poursuit Armand .. Même topo pour MissDijonnaise : C'est pas la fin du monde faut vite se remobiliser pour samedi car là c'est important."

Allez baptiste c'est pas non plus la fin du monde. Faut vite se remobiliser pour samedi car là c'est important. Moi je vous soutiens et ya pas que le dfco qui va perdre contre le psg d'autres équipes perdront aussi. Ce soir c'était pas ça, ça arrive il faut vite oublier ce match — @missdijonnaise (@MissDijonnaise1) January 18, 2018

Et elle n'a pas tort issdijonnaise ! Samedi le DFCO se déplace à nouveau, mais cette fois sur la pelouse de Strasbourg. les deux équipes sont très proches au classement et partagent la même ambition de se maintenir en Ligue 1 à la fin de la saison. Voilà le prochain objectif pour les Dijonnais même si, franchement, quand on en prend huit comme ça, il faut quelques jours pour s'en remettre. Espérons que le staff saura trouver les mots pour accélérer le processus de guérison. Et le nôtre au passage.