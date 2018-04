Lyon favori, mais...

Dijon accueille du lourd vendredi soir à Gaston-Gérard, du très lourd même. L'Olympique lyonnais arrive chez nous avec dans les bagages neuf matches consécutifs de Ligue 1 sans défaite, une place de troisième retrouvée devant Marseille, et donc un statut de grandissime favori vous l'aurez compris. Alors on répète la question : le DFCO peut-il le faire ? Peut-il battre ce Lyon-là ?

Eh bien absolument ! D'abord, parce que Lyon, on aime bien cette équipe, nous les Dijonnais. On les a battus la saison dernière quatre buts à deux, on est allés faire match nul trois buts partout à l'aller cette année. Bref, on peut s'attendre au minimum à une rencontre très, très spectaculaire. Et à beaucoup de motivation chez les hommes d'Olivier Dall'Oglio.

Supporters lyonnais pas totalement sereins

Ils en disent quoi les supporters lyonnais sur les réseaux sociaux ? Eh bien ils sont partagés. Rawane lui, commence à avoir les jambes qui flanchent. "Je me fais du souci" dit-il "pour le match contre le DFCO", et puis d'autres qui se montrent un peu plus rassurants, à l'image de Stevy qui estime que les "Lyonnais ont trop a perdre, ils vont être sérieux à mon avis."

Piere Ménès le Dijonnais

Lundi Dijon a reçu le soutien d'un commentateur que l'on connaît bien, puisqu'il nous avait promis la descente en Ligue 2 il n'y a pas si longtemps. C'est Pierre Ménès, le consultant de Canal +. Il sera au stade vendredi, parce qu'à Dijon, on ne s'ennuie jamais.

Dijon équipe spectaculaire, Julio Tavares l'un des joueurs les plus sou-cotés de la Ligue 1, les compliments pleuvent, mais pas seulement pour nos buteurs : Aurélie est supportrice du DFCO, et elle n'oublie pas LA révélation de l'année, le jeune défenseur Valentin Rosier.

Allez on en termine avec le message très cash d'un supporter marseillais sur Twitter. "Vendez Chang Hoon Kwon à Marseille s'il vous plaît." Eh oui on en parlait ici même hier, notre Sud-coréen en est à neuf buts, il commence à intéresser les gros clubs.