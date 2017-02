Au cœur des Rouges : le DFCO bientôt en Ligue Europa ?

On a bien regardé le match de l'Olympique Lyonnais jeudi soir en Ligue Europa, et on se dit que le DFCO a de la place pour faire un résultat dimanche face aux Gones !

© Getty

Vous nous connaissez, quand on parle des prochains adversaire du DFCO, on est très objectifs. Alors certes, les Lyonnais se sont imposés 4 buts à 1 sur le terrain des Néerlandais d'Alkmaar. Certes, leur attaquant vedette Alexandre Lacazette a inscrit un doublé, mais on vous le dit, les Dijonnais vont faire un truc dimanche au Parc OL. Car Lyon a concédé pas mal de grosses occasions, et ces occasions, nous, on ne les laissera pas passer.

D'ailleurs sur Twitter Spido ne dit pas autre chose quand elle adresse le message suivant : "Bon les lyonnais Dimanche retour à la réalité on va vous bouffer".

Bon les lyonnais Dimanche retour à la réalité on va vous bouffer et Genesio sera virer #DFCO #OLDFCO #AZOL — Spido39 (@Spido39) February 16, 2017

Le DFCO en Ligue Europa en 2017/2018 ?

D'ailleurs pour certains supporters avec un peu de chance la saison prochaine c'est le DFCO qui sera à la place de Lyon. Toujours en toute objectivité, l'un des plus fervents supporters du DFCO Thomas Jobard, lui il est certain que l'an prochain, c'est le DFCO qui sera en ligue Europa. Ok, on veut bien te croire Thomas, en revanche il va falloir gagner à tout prix contre Lyon dimanche.

Selon @ThomasJobard dans DFCO & Débats : "Le DFCO jouera l'Europa League l'an prochain." Vous savez ce qu'il reste à faire @DFCO_Officiel — OlymTeam (@olym_team) February 15, 2017

Marvin Martin : portrait chinois

Avant ce match face à Lyon, on vous propose le portrait chinois d'un joueur qu'on est content de revoir sur les terrains. Marvin Martin, le petit milieu de terrain prêté par Lille cet été n'a pas pu jouer pendant de longs mois avec le DFCO faute de condition physique. Aujourd'hui, il se remet petit à petit au niveau de ses partenaires, dans un club familial, un peu comme celui de Sochaux avec lequel il avait explosé et même connu une sélection en Equipe de France. Alors Marvin, si tu étais, si tu étais ?...

Le portrait chinois de Marvin Martin Partager le son sur : Copier

Billetterie DFCO - OGC Nice

Il va falloir attendre mercredi, le mercredi 22 février pour réserver vos places pour la rencontre du DFCO face au 3e du championnat, l'OGC Nice. ce sera le 4 mars prochain.