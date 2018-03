Vous connaissez le principe désormais, les joueurs professionnels et le staff du club se déplacent régulièrement pendant la saison pour aller animer des ateliers foot auprès de jeunes de la région. Ce mercredi, ils ont donc quitté la Côte-d'or pour rejoindre le complexe sportif Michel Vautrot, où s'entraîne le Racing Besançon. 300 jeunes étaient présents, et autant vous dire que ça faisait du bruit.

Accueil phénoménal pour Dijon à Besançon, bref, une belle journée ensoleillée pour les Jordan Marié, Julio Tavares, Fred Sammaritano et autres, qui s'est terminée comme d'habitude par une séance de dédicaces et une distribution de cadeaux.

Bravo pour cette superbe journée . Les enfants avaient des étoiles pleins les yeux @RB25_Officiel — Loulou (@louvetpatfree) March 21, 2018

Des étoiles dans les yeux des petits

C'est vraiment un événement très efficace ce DFCO Tour. Cela permet de faire rayonner le club partout dans la région. Sauf à Auxerre évidemment... et puis comme disent pas mal de parents sur les réseaux sociaux, ça met des étoiles dans les yeux des petits, ce n'est que du bonheur !

Kwon, nouvelle pépite du DFCO

Ce qui est certain, c'est que les joueurs dijonnais sont de plus en plus connus, au-delà des frontières de la Côte-d'Or. C'est un constat que l'on peut faire en lisant les commentaires de la presse à droite à gauche, on se souvient de cet article du quotidien britannique The Guardian il y a quelques semaines. Mais en fait il suffit d'aller faire un petit tout à la boutique du stade, le DFCO Store pour s'en rendre compte, avec son responsable Nicolas Scamtamburlo. Alors quel maillot est le plus vendu ?

L'équipe de France U17 avec deux jeunes du DFCO

On termine avec un mot de l'équipe de France des moins de 17 ans, qui joue en ce moment sa qualification pour l'Euro 2018 au mois de mai dans un tournoi Elite en Autriche. Tout démarre parfaitement pour les jeunes, vainqueurs hier de la Bosnie 3 à 0.

Je précise que deux jeunes du centre de formation dijonnais, Théo Barbet et Levi Ntumba ont joué 90 minutes. Comme quoi, le DFCO s'exporte aussi dès le plus jeune âge.