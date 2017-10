Au cœur des Rouges : Le DFCO éliminé de la coupe de la Ligue

On prend les mêmes ingrédients, et on recommence ! Après avoir maîtrisé son sujet en première mi-temps, le DFCO a fini par craquer en fin de match, ce mercredi soir face au Stade rennais.

C'est encore une défaite très amère pour le DFCO, surpris ce mercredi à Gaston-Gérard par le Stade rennais, deux buts à un. Enfin on dit surpris, mais franchement, on commence à avoir l'habitude du scénario : pour ce 16e de finale de la coupe de la Ligue, nos Dijonnais ont vite mis les ingrédients qu'il fallait, récompensés d'ailleurs par un but de Fred Sammaritano dès la 15e minute.

Et puis, du grand classique : du beau jeu, d'abord, mais des occasions ratées... et une égalisation bretonne cruelle en fin de première mi-temps. La suite, on la connaît aussi, un match tendu, plutôt dominé par l'adversaire, jusque dans les dernières minutes, et nos Rouges qui finissent par craquer.

"Une sale soirée pour nous"

Voilà le commentaire amer d'Olivier Dall'Oglio à la sortie du match. D'autant plus sale, cette soirée, que deux joueurs sont sortis sur blessure, l'attaquant Wesley Saïd et surtout le meneur de jeu Naïm Sliti, l'un des meilleurs dijonnais depuis le début de la saison. Il risque de manquer le rendez-vous face à Nantes, ce samedi soir en championnat.

Soirée... trop arrosée ?

D'ailleurs pas mal de twittos ont fait la réflexion hier sur les réseaux sociaux. Pourquoi donc la pelouse de Gaston-Gérard a-t-elle été autant arrosée ? Au total, cinq joueurs se sont blessés lors de la rencontre, et selon certains observateurs, l'arrosage du gazon était problématique.

Bravo aux jardiniers du @DFCO d avoir reçu 5 joueurs en 72 min, un record #STOPL'ARROSAGEDESPELOUSES #DFCOSRFC — Rooohnaann (@ronan_strullou) October 25, 2017

Bon si on veut malgré tout garder le sourire, on peut toujours se tourner vers les enfants. Les plus jeunes supporters du DFCO sont en vacances, alors forcément ils étaient présents en nombre ce mercredi soir à Gaston-Gérard. Lola a 7 ans et demi, c'était sa toute première fois au stade. C'était d'ailleurs sa toute première expérience de foot. Du coup, elle a appris les règles, la couleur des maillots. Rouge pour Dijon, noir pour Rennes.. et elle en a fait sa première analyse de commentatrice au micro de Lila Lefebvre.

L'analyse du match, très sérieuse, de Lola, 7 ans et demi Copier

Bon et si vraiment on veut oublier cette défaite, on peut aussi se dire que Nardo a raison sur Twitter. Il s'interroge : "mais, il y avait de la coupe de la Ligue hier soir ? C'est pas bientôt fini cette compétition que personne ne regarde ??" Ca paraît pas comme ça mais c'est une vraie question, que beaucoup de clubs de ligue 1 se posent.