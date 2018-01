On n'est que mardi, mais on a déjà les yeux rivés vers l'Aube. C'est là que le DFCO se déplace ce samedi soir pour la 24e journée de Ligue 1, pour affronter l'Estac, le club de Troyes.

Huis clos

Et preuve que le coach Olivier Dall'Oglio prend cette rencontre très au sérieux, vendredi, la dernière séance d'entraînement avant le match se fera à huis clos, loin des caméras et des micros. Histoire sans doute de plonger ses joueurs dans le bain de cette rencontre à l'extérieur, un exercice qui ne réussit pas au Dijonnais c'est le moins que l'on puisse dire, on est tout simplement les plus mauvais en la matière. Or l'enjeu est crucial, car en cas de victoire, le DFCO mettrait Troyes à sept points derrière lui, soit un matelas assez confortable face à un concurrent au maintien.

Au terme de la 23e journée de #Ligue1Conforama, le @DFCO_Officiel pointe à la 11ème place avec 28 points au compteur ! 📈



Un bon résultat à @estac_officiel le week-end prochain permettrait au #DFCO de basculer dans le 🔝10 !! Allez 🔴⚫️, on y croit ! #TeamDFCO#ambitionpic.twitter.com/zyCxGjGdbl — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) January 28, 2018

Déplacement de supporters

D'ailleurs si vous souhaitez aller supporter nos Rouges samedi soir, vous pouvez ! Le club de supporters des Lingon's Boys organise un déplacement en bus, il vous en coûtera 20 euros si vous n'êtes pas abonné, 15 si vous l'êtes.

Prochain dep à Troyes, le plus court de la saison. Match à gagner sur le terrain et en tribunes ! On motive ses potes, on réserve son samedi et tous à Troyes ! 😎 pic.twitter.com/5lnAj8wGMy — Lingon's Boys (@lingons_boys) January 23, 2018

Florent Balmont dans l'équipe-type

En attendant, Florent Balmont a reçu une petite récompense ce lundi. Principal artisan de la victoire dijonnaise face à Rennes ce weekend, il figure dans l'équipe-type de cette 23e journée de Ligue 1, tout comme notre gardien de but Baptiste Reynet d'ailleurs. Nos petits Rouges qui côtoient dans cette équipe virtuelle, les stars du PSG, Angel Di Maria ou encore Edinson Cavani.

Côtoyer des stars en vrai, c'est un peu le rêve de tous nos footballeurs dijonnais. A l'image d'un autre milieu de terrain dijonnais, offensif celui-là : Fred Sammaritano aurait bien tapé le ballon avec un certain Lionel Messi par exemple.

Le Chiffre du jour : 7

Sept, comme la série de match à domicile sans défaite en Ligue 1 pour le DFCO. Record égalé ce weekend grâce au succès face à Rennes. Record que les Dijonnais chercheront à battre lors de la prochaine rencontre à Gaston-Gérard, ce sera dans deux semaines face à Nice.

D'ailleurs on en termine par là, sachez que la billetterie pour ce match du 10 février vient d'ouvrir, il est temps de prendre vos places les amis !