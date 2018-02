Bon, on veut bien regarder dans le rétroviseur, d'accord, mais pas trop. Pas trop, parce que franchement, la défaite de vendredi soir 4 à 0 sur la pelouse de Monaco, elle fait mal. D'abord parce que le score est très lourd comparé à la prestation du DFCO, et puis objectivement, il est douloureux de constater une fois de plus que ce sont de petites erreurs qui entraînent de grandes conséquences. Les Rouges ont concédé leur 10e pénalty de la saison déjà.

Le coach Olivier Dall'Oglio parle de naïveté, eh bien c'est exactement cela. Les pertes de ballons au milieu de terrain, les erreurs techniques, les fautes dans la surface : tout cela nous fait beaucoup de mal, et nous aura coûté pas mal de points cette année, même si soyons honnêtes, la défaite contre Monaco est largement méritée.

Olivier Dall'Oglio après @AS_Monaco - #DFCO : "Des erreurs défensives, des balles perdues au milieu et des fautes dans la surface nous ont coûté cher."



La réaction du coach ➡️ https://t.co/sZEBurWra8#ASMDFCO#Ligue1Conforamapic.twitter.com/Uuh9gzouQ0 — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) February 16, 2018

Troyes dans le collimateur

Parce que mardi soir déjà, se profile un match en retard très, très intéressant pour Dijon, avec ce déplacement sur la pelouse de Troyes. Le club de l'Aube s'est imposé 1-0 ce weekend, et n'est plus dans la zone de relégation. En cas de victoire, le DFCO pourrait mettre sept points entre lui et l'ESTAC, et écarterait du même coup un prétendant sérieux au maintien en Ligue 1.

#ESTACDFCO Ce serait une vraie bonne idée de stopper l'hémorragie de défaites à l'extérieur pour @DFCO_Officiel au risque de s'engager sur une fin de championnat tendue... On croit en vous pour reprendre la marche en avant 💪❤🖤 — Le Dobermann (@NoirEtFeu) February 18, 2018

"Ce serait une vraie bonne idée de stopper l'hémorragie de défaites à l'extérieur pour le DFCO. On croit en vous pour reprendre la marche en avant" : conseil de Dobermann sur Twitter, et généralement on obéit aux Dobermann.

Ambiance vintage et jeux d'arcade au stade Gaston-Gérard

Sinon si on regarde encore plus loin dans l'agenda du DFCO, samedi prochain à Gaston-Gérard, il va y avoir du spectacle, et pas seulement sur la pelouse. Côté terrain, Dijon reçoit le stade Malherbe de Caen pour la 27e journée de Ligue 1, mais côté coulisses, le club en profite pour organiser son tout premier DFCO Geek Day.

Jean Pommier (@jeanpoms) February 18, 2018

Qu'est ce que c'est que ce truc vous allez me dire ? En deux mots, c'est un rendez-vous festif placé sous le signe des jeux d'arcade, avec de nombreuses animations. Aurélien Gaudriot, le directeur de la communication nous en dit davantage.

Rendez vous donc à 18h samedi, deux heures avant le match face à Caen.

Les filles du DFCO perdent une place

Un dernier mot dans ce cœur des Rouges, pour vous dire que les filles du DFCO ont sans doute grillé leur seul joker ce weekend. Elles sont allées perdre sur la pelouse de Nancy 2 buts à 1, et sont désormais deuxièmes de la Division 2, à égalité de points avec Saint-Etienne, mais avec une différence de buts plus faible.